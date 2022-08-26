Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: У Динамо более опытная команда, но этот факт не вручает им медали
Шахтер намерен бороться за золото
Фото: ФК Шахтер Донецк
Опорный хавбек "
"Когда я пришел, я тянулся за такими игроками, как Фернандиньо. Для меня он – сильнейший игрок в истории "Шахтера". Мне нравился этот игрок. Когда я стал старше – я старался, чтобы молодые ребята что-то от меня брали. Если не в плане игры, если речь идет о разных позициях, то хотя бы по жизни, по профессиональности, отношению к футболу.
Поэтому моя задача сейчас становится намного шире. Задача – стать прочным фундаментом для команды, чтобы ребята знали, что я им помогу сделать шаг вперед. Потому что в 33 года я могу только поддерживать свой уровень. А эти молодые ребята могут прогрессировать.
"Динамо" будет чемпионом? На все воля Божья, я не люблю прогнозов. Да, у них сыгранная команда, они более опытные, и в еврокубках, и в сборной играют. Но этот факт не вручает им медали, мы будем бороться, а там посмотрим", - сказал Степаненко.
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций
- Вице-президент Мариуполя: На тренировочных полях царит русский мир во всей красе
- Выбор для Динамо. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
- Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО