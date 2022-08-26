Степаненко: У Динамо более опытная команда, но этот факт не вручает им медали

Опорный хавбек " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал о том, как клуб будет пытаться сохранить свой уровень после ухода большинства легионеров:

"Когда я пришел, я тянулся за такими игроками, как Фернандиньо. Для меня он – сильнейший игрок в истории "Шахтера". Мне нравился этот игрок. Когда я стал старше – я старался, чтобы молодые ребята что-то от меня брали. Если не в плане игры, если речь идет о разных позициях, то хотя бы по жизни, по профессиональности, отношению к футболу.

Поэтому моя задача сейчас становится намного шире. Задача – стать прочным фундаментом для команды, чтобы ребята знали, что я им помогу сделать шаг вперед. Потому что в 33 года я могу только поддерживать свой уровень. А эти молодые ребята могут прогрессировать.

"Динамо" будет чемпионом? На все воля Божья, я не люблю прогнозов. Да, у них сыгранная команда, они более опытные, и в еврокубках, и в сборной играют. Но этот факт не вручает им медали, мы будем бороться, а там посмотрим", - сказал Степаненко.