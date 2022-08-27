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Морозюк: На сколько я знаю из середины команды, в Динамо не очень хорошее психологическое состояние
Конечно, причины всем известны
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший игрок киевского "Динамо" Николай Морозюк прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для "бело-синих":
“Как для Лиги Европы, нельзя сказать, что это непроходимая группа. Можно сражаться за первое-второе место. Думаю, "Динамо" по силам выйти из этой группы. Будет тяжело, но киевляне могут преодолеть этот барьер.
Да, "Динамо" недавно играло с "Фенербахче" и переигрывало его, но в группе несколько иная специфика. Можно взять очки с теми же турками, но потерять с "Ренном". Здесь нужно хорошо пройти дистанцию.
Думаю, в ближайшее время мы увидим совсем другое "Динамо". На сколько я знаю из середины команды, у "Динамо" не очень хорошее психологическое состояние. Трудно играть ответственные матчи, находясь постоянно за границей, без семей и зная, что происходит у нас в государстве. В таком графике очень тяжело работать. На игроках нереально большая ответственность.
Много молодых футболистов, и им непросто. Команду можно критиковать за ошибки, но за то, что они прошли "Фенербахче" и "Штурм" – только похвалить. "Бенфика" же – другой уровень сейчас, по сравнению с нынешним "Динамо", - сказал Морозюк.
Напомним, первый тур Лиги Европы состоится 8 сентября. Пока неизвестно, с кем сыграет Динамо, ведь УЕФА еще не опубликовала календарь группового этапа еврокубков.
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