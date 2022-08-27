Металлист 1925 - Черноморец 0:0. НЕскучное зрелище

По итогам первого тура многие, и мы в их числе, хвалили "Металлист 1925" и лично Валерия Кривенцова за отличную подготовку к игре против "Шахтера". Но все же один вопрос не давал покоя: "А вдруг харьковчанам просто сопутствовала удача?". Не подумайте, готовы они были хорошо, играли дисциплинированно и местами смело, но... Но 20+ ударов "Шахтера", несколько отличных сейвов Мозиля, перекладина Мудрика. Забей "горняки" хотя бы раз, особенно в первом тайме, хвалили бы "1925" с таким же усердием? Вопрос открытый. Дабы окончательно убедить всех в своей крутости, коллективу Кривенцова нужно было хорошо показать себя в игре второго тура.

Своя мотивация была и у "Черноморца". В первом официальном матче Романа Григорчука после возвращения его клуб уступил "Вересу", причем уступил абсолютно по делу. Но одно дело поражение, а другое - показанная игра. Она также не впечатлила. Местами "моряки" неплохо контролировали мяч, но атаковали серо и однообразно. Лучшее подтверждение - ноль ударов в створ. Цифра, вызывавшая недоумение как у главного тренера одесситов, так и у болельщиков клуба. Как вы понимаете, своя мотивация на данный матч была у обеих команд. И это здорово.

По итогам матча зрители у экранов (напоминаем, что трибуны по понятным причинам ныне закрыты) голов не увидели. Но это не значит, что поединок был скучным зрелищем. Лично нам все понравилось. Понравилось, как минимум из-за того, что обе команды имели свой план и это было небанальное "бей вперед, а там разберемся". Харьковский клуб продолжает играть по заветам Кривенцова - контроль мяча, короткие розыгрыши, попытка быстрых выпадов на чужую половину. "Металлист 1925" классно владел мячом, но в большинстве случаев оно было стерильно. Одесситы не прессинговали на чужой половине, но стоило харьковчанам перейти центр поля, как сразу приходило давление. По сути, у ворот Непогодова "1925" создал всего несколько опасных моментов, а одним из главных стал удар издали от Борячука. В штрафную соперника прорываться удавалось редко.

Одесситы были готовы отлично, и не только, что касалось игры без мяча. После перехватов начинались быстрые выпады на чужую половину, причем почти всегда это было опасно. "Черноморец" играл широко, с подключением фланговых защитников, а начиная с минуты 30-й на поле была одна команда. То, что гости не вышли вперед - недочет фортуны. Моменты Наумца (перекладина), Плаксы и Брагару имели все шансы становиться голевыми, но немного не повезло. Как вы можете понять из абзацев выше - первый тайм нам понравился. Но для наивысшего бала не хватало голов.

Вероятно, Сергей Кривенцов сумел достучаться до подопечных в перерыве, поскольку начало второго тайма прошло полностью под диктовку номинальных хозяев. В этот же период случился и наиболее опасный эпизод, который мог серьезно повлиять на исход матча. Канадец Джеймс во втором туре подряд нарушил правила внутри своей штрафной (на сей раз игра рукой), что привело к пенальти в его ворота. Благо для канадца, за "Черноморец" играет Непогодов, отбивший второй 11-метровый во втором туре (на сей раз от Габелка). По сути, сегодня мы увидели повторение того же эпизода, который случился туром ранее в игре "Черноморец" - "Верес". И как тут не вспомнить антагониста компьютерной игры "Far Cry 3" Вааса Монтенегро, объяснявшему главному герою, что такое безумие.

По сути, момент с пенальти на 54-й минуте стал последней опасностью у ворот одесситов. Либо харьковчане упали духом после упущенного пенальти, либо прагматично решили удерживать ничью, либо осознали, что против такого Непогодова бить по воротам глупо. Все это не важно. С 54-й минуты и по 90 в атаку играла одна команда - "Черноморец". Местами играла топорно и предсказуемо, но даже такие попытки должны найти отклик у зрителя. Увы, додавить "Металлист 1925" коллектив Григорчука не сумел - навесы, подачи, прострелы, удары - все шло мимо.

Итоги. Снова 0:0 для "Металлиста 1925". Если после первого тура нулевая ничья против "Шахтера" оставила приятное послевкусие, то сегодня коллектив Кривенцова есть за что покритиковать. Как минимум до начала матча казалось, что именно харьковчане - фавориты встречи. Фавориты, не сумевшие подтвердить почетный статус. Снова без голов для "Черноморца". Если против "Вереса" команда Григорчука ни разу не ударила в створ, то сегодня создала достаточное количество моментов для одного взятия ворот. Правда забей Габелок свой пенальти и последний абзац нашего рассказа имел бы совсем другой окрас.

VBET-лига. 2-й тур

27 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Металлист 1925 - Черноморец 0:0

Металлист 1925: Олег Мозиль, Михаил Рудавский, Ярослав Мартынюк, Андрей Борячук (Дмитрий Кравченко 79), Ростислав Русин, Андрей Ременюк (Владислав Дмитренко 79), Игорь Курило, Константин Бичек, Михаил Шершень (Дмитрий Капинус 79), Артем Габелок, Никита Безуглый

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Владислав Наумец, Дмитрий Юсов (Андрей Штогрин 77), Иван Бобко (Орест Кузык 72), Родион Плакса (Александр Гладкий 84), Евгений Селин, Максим Брагару (Реалдо Фили 77), Владимир Салюк, Сергей Политыло

Предупреждение: Джеймс Манджрекар 51

Нереализованный пенальти: Артем Габелок 54