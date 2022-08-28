Металлист - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Металлист" стартовал в чемпионате с победы. Харьковчане не просто взяли три очка, а показали достаточно содержательный футбол в матче с "Рухом". Но игра, однако, была смята воздушными тревогами, поэтому целостную картину в исполнении "Металлиста" нам еще только предстоит увидеть.

Возможно, как раз в матче с "Ингульцом". Команда Лавриненко в своем первом матче сезона проиграла "Александрии", но тоже пыталась играть агрессивно. Надо доказывать, что этот результат был случайностью.

Матч второго тура "Металлист" – "Ингулец" состоится в Ужгороде 29-го августа. Начало – 13:00. Текстовую онлайн трансляцию матча обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>

"Металлист" – один из тех клубов, которые блокируют телепул Сетанты. Итак, видеотрансляция состоится на платформах "1+1 media". Туда входят, в частности, телеканалы "2+2", УНИАН и YouTube-канал FootbalHub. Точная информация о трансляции будет доступна непосредственно перед игрой.