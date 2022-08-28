  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один легионер и возвращение Бондаренко. Стал известен состав Шахтера на матч против Кривбасса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один легионер и возвращение Бондаренко. Стал известен состав Шахтера на матч против Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Также в заявку попал Зубков

Один легионер и возвращение Бондаренко. Стал известен состав Шахтера на матч против Кривбасса

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

В рамках второго тура УПЛ "Шахтер" сыграет с "Кривбассом" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич объявил стартовый состав команды на игру:

Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Бондаренко, Степаненко – Мудрик, Судаков, Петряк – Сикан.

Отметим, что по сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе “Шахтера” произошла одна смена: вместо Джурасека выйдет Боднаренко. Также в запасе появился недавний новичок "горняков" Александр Зубков.

Поединок между дончанами и криворожцами начнется в 15:00. Следить за ходом событий матча можно будет в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Александр Зубков Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде