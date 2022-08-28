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Один легионер и возвращение Бондаренко. Стал известен состав Шахтера на матч против Кривбасса
Также в заявку попал Зубков
Шахтар / Автор невідомий
В рамках второго тура УПЛ "Шахтер" сыграет с "Кривбассом" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич объявил стартовый состав команды на игру:
Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Бондаренко, Степаненко – Мудрик, Судаков, Петряк – Сикан.
????⚒ Склад «Шахтаря» на матч із «Кривбасом» у Прем'єр-лізі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 28, 2022
???? Дивіться пряму трансляцію на Setanta Sports.#Shakhtar #ШахтарКривбас pic.twitter.com/fmjrTwHq76
Отметим, что по сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе “Шахтера” произошла одна смена: вместо Джурасека выйдет Боднаренко. Также в запасе появился недавний новичок "горняков" Александр Зубков.
Поединок между дончанами и криворожцами начнется в 15:00. Следить за ходом событий матча можно будет в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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