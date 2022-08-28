Начальник Металлиста: Ярославский принимает участие в жизнедеятельности клуба

Начальник харьковского "Металлиста" Евгений Покатило прокомментировал в разговоре с пресс-службой клуба победу над "Рухом" со счетом 2:1 в первом туре УПЛ. Также он рассказал об атмосфере в команде, роли владельца клуба Александра Ярославского и условиях в Ужгороде.

Евгений Георгиевич, как успешный старт в чемпионате сказался на микроклимате команды?

"Настроение, конечно же, улучшилось. Победа – это всегда хорошо для команды. Тем более, нам удалось получить ее при таких непростых условиях. Это и сложная дорога, и погодные условия и, конечно, воздушные тревоги, растянувшие матч на 4,5 часа. Ребята отдали все силы — и физические, и эмоциональные, в конце концов одержав победу. Это дорогого стоит".

Почти все футболисты не играли в официальных матчах с ноября-декабря. Было ли опасение, что команда просто не готова?

"Действительно, это долгая пауза. Ни игроки, ни тренерский штаб не могли быть готовы к подобным условиям работы. Все эти месяцы у нас были исключительно тренировки и товарищеские матчи, которые не попадают ни в какое сравнение с каким-либо официальным матчем. Но, как видите, самые плохие опасения не подтвердились. Наш тренерский штаб поработал очень хорошо, сумел подобрать необходимые нагрузки, сказать правильные слова, чтобы команда вышла на поле в лучших кондициях и с нужным настроением. Плюс сами игроки молодцы – все без исключения показали свой профессионализм".

Болельщики обратили внимание, что команда удивительно выглядела сыгранной, несмотря на то, что часть футболистов присоединилась к составу только в начале августа. Раскроете секрет качественной подготовки?

"Все секреты я, конечно, не могу раскрыть. Как я уже сказал, тренеры провели отличную работу в этот долгий подготовительный период. Кроме того, мы должны поблагодарить руководство клуба. Для нас создали отличные условия в Ужгороде – это касается и проживания команды, питания, логистики, тренировочного процесса. Команда тренируется на отличном поле. Не последнюю роль играет финансовая сторона жизни команды. Знаю, что президент клуба Александр Ярославский внимательно следит и участвует в жизнедеятельности клуба и команды, а за победу над "Рухом" выделил премиальные".

Руководство клуба озвучивало задание на сезон?