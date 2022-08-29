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Металлист - Ингулец: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Ингулец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Олександр Приходько
Появление Металлиста в УПЛ ждали не только харьковские болельщики. То, как развивался клуб в Первой лиге, давало основания говорить о возрождении команды, способной конкурировать на европейской арене. И способной помогать стране отвоевывать позиции в Таблице коэффициентов. Но не тут-то было… История со смертельным ДТП с участием кортежа Ярославского, война, впоследствии – переход Красникова и Кучера в "Днепр-1" изменили "Металлист". Вернее, смешали его с серой массой УПЛ. Теперь это ничем неприметная команда без легионеров.
Но играть и выигрывать можно даже в таких условиях, что и подтвердил первый тур. "Ингулец" формально первый игровой день пропускал, но сыграл матч седьмого тура с "Александрией". Проиграл. Так что к очному поединку обе команды подходят в разном настроении.
УПЛ. Второй тур
29.08.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Виталий Романов
"Металлист" 13:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Официальный транслятор матчей УПЛ – Setanta Spotrs; этот матч покажет группа "1+1 media"
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