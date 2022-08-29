  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Наш фотокорреспондент посетил поединок УПЛ

Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" был близок ко второй подряд победе в чемпионате. Команда Олега Ратия взяла три очка в первом туре против "Руха", а сегодня уже с шестой минуты вела в счете против "Ингульца". Однако удержать победный результат не удалось: петровцы отыгрались и зацепились за дебютный балл в новом чемпионате Украины.

К слову, игра проходила на ужгородском стадионе "Авангард", со старта сезона принимающего уже третью игру УПЛ. Ранее здесь свои условно домашние поединки уже проводили "Заря" и "Ворскла".

Фотогалерея

Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 1Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 2Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 3Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 1Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 2Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 3Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 4Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 5Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 1Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 2Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 3Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 4Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 5Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 6Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 7Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 8Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 9Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 10Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 11Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 12Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 13Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 14Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 15Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 16Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 17Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 18Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 19Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 20Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 21Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 22Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 23Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 24Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 25Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 26Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 27Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 28Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 29Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 30Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 31Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 32Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 33Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 34Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 1Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 2Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 3Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1 - фото 4
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде