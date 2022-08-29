Первая осечка проекта Ярославского. Фоторепортаж с матча Металлист - Ингулец 1:1

Харьковский "Металлист" был близок ко второй подряд победе в чемпионате. Команда Олега Ратия взяла три очка в первом туре против "Руха", а сегодня уже с шестой минуты вела в счете против "Ингульца". Однако удержать победный результат не удалось: петровцы отыгрались и зацепились за дебютный балл в новом чемпионате Украины.

К слову, игра проходила на ужгородском стадионе "Авангард", со старта сезона принимающего уже третью игру УПЛ. Ранее здесь свои условно домашние поединки уже проводили "Заря" и "Ворскла".

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