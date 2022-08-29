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Пихаленок: Чемпионство? Минимум в тройке Днепр-1 обязан быть
Днепр-1 со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "
– Какие эмоции были в раздевалке после матча? Что сказал Кучер?
– В раздевалке была шикарная атмосфера. Нам была очень нужна эта победа после двух поражений в Лиге Европы. Думаю, она придаст нам сил и уверенности в себе и, дай Бог, чтобы это передалось на следующие матчи.
Кучер нас поблагодарил за игру и сказал, что мы выполнили всё, о чем договаривались до матча.
– Какая перед "Днепром-1" стоит цель в этом сезоне?
– Наша цель минимум в УПЛ – попасть в тройку призеров, а там будем смотреть. А в Лиге конференций – выйти из группы.
– "Днепр-1" разгромил "Динамо" 3:0. За чемпионство побороться не задумывались?
– Посмотрим, как будет дальше. Пока руководство нам такой цели не озвучивало. Но думаю, минимум в тройке "Днепр-1" обязан быть.
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