Пихаленок: Чемпионство? Минимум в тройке Днепр-1 обязан быть

Полузащитник " Днепра-1 " Александр Пихаленок поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" (3:0) в рамках 2-го тура УПЛ и рассказал о целях на сезон.

– Какие эмоции были в раздевалке после матча? Что сказал Кучер?

– В раздевалке была шикарная атмосфера. Нам была очень нужна эта победа после двух поражений в Лиге Европы. Думаю, она придаст нам сил и уверенности в себе и, дай Бог, чтобы это передалось на следующие матчи.

Кучер нас поблагодарил за игру и сказал, что мы выполнили всё, о чем договаривались до матча.

– Какая перед "Днепром-1" стоит цель в этом сезоне?

– Наша цель минимум в УПЛ – попасть в тройку призеров, а там будем смотреть. А в Лиге конференций – выйти из группы.

– "Днепр-1" разгромил "Динамо" 3:0. За чемпионство побороться не задумывались?

– Посмотрим, как будет дальше. Пока руководство нам такой цели не озвучивало. Но думаю, минимум в тройке "Днепр-1" обязан быть.