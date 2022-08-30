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Траоре: Если Йовичевич захочет, чтобы я сыграл с Рухом, я буду готов
Нападающий готов помочь команде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Буркинийский нападающий "Шахтера" Лассина Траоре объяснил свое решение остаться в донецком клубе.
– Решил остаться, в первую очередь, из-за моей любви к клубу и стране, которая прекрасно меня встретила, когда все было хорошо. В Украине я чувствовал себя дома с первого дня. Также все мои партнеры по команде и руководство поддерживали меня после моей травмы до сегодняшнего дня. И я считаю, что уважение является одной из главных жизненных ценностей в Буркина-Фасо.
– Когда можно ожидать твоего воссоединения с командой?
– Я вернусь в ближайшее время, чтобы иметь возможность сыграть в следующем матче.
– Значит ли это, что мы можем увидеть тебя на поле уже в поединке 3-го тура УПЛ с "Рухом"?
– Да, я присоединюсь к команде, но окончательное решение остается за тренером. Если он захочет, чтобы я отыграл несколько минут со следующим соперником, я буду готов и сделаю все возможное. Так что, да, я могу сыграть во Львове.
– У тебя есть месседж для болельщиков "Шахтера"?
– Хочу сказать фанам "Шахтера", что Траоре вернулся с еще большим желанием и мотивацией. Легко не будет, глядя на то, через что прошла команда. Но мы сразимся вместе за честь клуба в украинском чемпионате и Лиге чемпионов, - приводит слова Траоре пресс-служба "горняков".
Напомним, команда Игора Йовичевича сыграет с "Рухом" 2 сентября.
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