Траоре: Если Йовичевич захочет, чтобы я сыграл с Рухом, я буду готов

Буркинийский нападающий "Шахтера" Лассина Траоре объяснил свое решение остаться в донецком клубе.

– Решил остаться, в первую очередь, из-за моей любви к клубу и стране, которая прекрасно меня встретила, когда все было хорошо. В Украине я чувствовал себя дома с первого дня. Также все мои партнеры по команде и руководство поддерживали меня после моей травмы до сегодняшнего дня. И я считаю, что уважение является одной из главных жизненных ценностей в Буркина-Фасо.

– Когда можно ожидать твоего воссоединения с командой?

– Я вернусь в ближайшее время, чтобы иметь возможность сыграть в следующем матче.

– Значит ли это, что мы можем увидеть тебя на поле уже в поединке 3-го тура УПЛ с "Рухом"?

– Да, я присоединюсь к команде, но окончательное решение остается за тренером. Если он захочет, чтобы я отыграл несколько минут со следующим соперником, я буду готов и сделаю все возможное. Так что, да, я могу сыграть во Львове.

– У тебя есть месседж для болельщиков "Шахтера"?

– Хочу сказать фанам "Шахтера", что Траоре вернулся с еще большим желанием и мотивацией. Легко не будет, глядя на то, через что прошла команда. Но мы сразимся вместе за честь клуба в украинском чемпионате и Лиге чемпионов, - приводит слова Траоре пресс-служба "горняков".

Напомним, команда Игора Йовичевича сыграет с "Рухом" 2 сентября.