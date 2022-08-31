Капитан Колоса: Мое празднование гола – это дань погибшим в войне

Капитан "Колоса" Вадим Милько в интервью клубной пресс-службе прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в матче 2-го тура УПЛ. Напомним, что полузащитник ковалецев забил гол в этом поединке.

– С чем была связана твоя замена после первого тайма?

– Я плохо чувствовал себя еще перед игрой, но еще можно было терпеть и я вышел на игру. После первого тайма понял, что продолжать не могу и попросил замену.

– Ты эмоционально отпраздновал забитый мяч, почему так?

– Это действительно был эмоциональный порыв, потому что я не могу спокойно смотреть, как гибнут украинцы в этой войне, особенно дети. Поэтому поднял пальцы вверх и помолился за них.

– Второй официальный матч уже было легче играть в плане сыгранности команды и психологии?

– Мы добавляем с каждым матчем, плюс у нас есть новички и нам всем хочется набирать обороты с каждой игрой, к чему мы и стремимся, через игры и работу на тренировках.

– После двух туров в лидерах "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес", а "Динамо" уступает 0:3, что, по твоему мнению, следует ожидать от этого чемпионата?

– Считаю, что "темных лошадок" в этом чемпионате будет достаточно, чем и будет интересен каждый тур нынешнего сезона, - рассказал Милько.