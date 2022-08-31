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Один из нидерландских грандов заинтересовался Цыганковым
Однако побороться за игрока ПСВ будет непросто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "ПСВ" проявляет интерес к полузащитнику "
Украинца рассматривают как замену Коди Гакпо, которого СМИ сватают в "МЮ", "Арсенал", "Лидс" и "Ноттингем Форест".
Издание пишет о том, что хавбек уже некоторое время находится в списке нидерландского клуба.
Отмечается, что нидерландцам придется заплатить немалую сумму за футболиста.
Напомним, что не так давно СМИ писали о том, что Цыганковым также интересуются также "Севилья" и "Вильярреал".
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