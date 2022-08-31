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Один из нидерландских грандов заинтересовался Цыганковым

Премьер-лига
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Однако побороться за игрока ПСВ будет непросто

Один из нидерландских грандов заинтересовался Цыганковым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский "ПСВ" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову, сообщает Voetbal International.

Украинца рассматривают как замену Коди Гакпо, которого СМИ сватают в "МЮ", "Арсенал", "Лидс" и "Ноттингем Форест".

Издание пишет о том, что хавбек уже некоторое время находится в списке нидерландского клуба.

Отмечается, что нидерландцам придется заплатить немалую сумму за футболиста.

Напомним, что не так давно СМИ писали о том, что Цыганковым также интересуются также "Севилья" и "Вильярреал".

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В статье: Динамо (Киев) ПСВ (Эйндховен) Виктор Цыганков
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Источник:
Voetbal International

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