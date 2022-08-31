Один из нидерландских грандов заинтересовался Цыганковым

Нидерландский "ПСВ" проявляет интерес к полузащитнику " Динамо " Виктору Цыганкову, сообщает Voetbal International.

Украинца рассматривают как замену Коди Гакпо, которого СМИ сватают в "МЮ", "Арсенал", "Лидс" и "Ноттингем Форест".

Издание пишет о том, что хавбек уже некоторое время находится в списке нидерландского клуба.

Отмечается, что нидерландцам придется заплатить немалую сумму за футболиста.

Напомним, что не так давно СМИ писали о том, что Цыганковым также интересуются также "Севилья" и "Вильярреал".