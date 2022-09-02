Верес отправил защитника в аренду в клуб Первой лиги

Защитник "Вереса" Артем Данилюк на правах аренды продолжит сезон в составе черновицкой "Буковины". Арендное соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Также отмечается, что ровенчане оставили за собой опцию досрочного возвращения 21-летнего футболиста зимой. Данилюк стал игроком "Вереса" в сентябре 2020 года. За "черно-красных" Артем отыграл 4 матча в чемпионате Первой лиги 2020-2021. Старт в прошлом сезоне защитник пропустил из-за травмы.

Напомним, что "Буковина" проведет сезон в группе "А" Первой лиги.