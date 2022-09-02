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Ратий: Все матчи будут сложными, но все будет зависеть от нашей игры

Премьер-лига
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Тренер "Металлиста" - о будущем матче против "Александрии"

Ратий: Все матчи будут сложными, но все будет зависеть от нашей игры

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал предстоящую игру против "Александрии".

— На ваш взгляд, с "Александрией" будет самая тяжелая игра "Металлиста"?

— Я бы так не сказал. Мы с тренерским штабом смотрели матчи "Александрии". Хорошо, что уже есть два сыгранных поединка, мы их разбираем. Наверное, все матчи будут сложными, но все будет зависеть от того, как мы подготовимся и от нашей игры. Если хорошо подготовимся и будем играть в свою игру, мы верим, что ребята сделают то, что нужно.

— Дальний переезд от Ужгорода в Киев может быть проблемой, на ваш взгляд?

— Мы выбираем такое время, чтобы ребята смогли восстановиться после поездки, но вообще мы уже давно не ездили на такие длинные дистанции. Потому посмотрим, как это будет. Но готовим ребят так, чтобы они хорошо отдыхали и подготовились к тому матчу как можно лучше, - сказал Ратий.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист" состоится 5 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 15:00.

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В статье: ФК Александрия Олег Ратий Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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