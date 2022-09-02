На родном стадионе моряков. Черноморец сыграет с Ингульцом в Одессе

"Черноморец" проведет матч 3-го тура УПЛ с "Ингульцом" на домашнем стадионе в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба одесситов. Также в родном городе сможет сыграть команда U-19.

Руководство "Черноморца" получило все необходимые документы от УПЛ, комитета безопасности УАФ и военных инстанций об организации и проведении в Одессе матчей. От клуба из Петрово возражений тоже не было.

Напомним, матч 3-го тура между "Черноморцем" и "Ингульцом" пройдет 4 сентября и начнется в 15:00. Поединок юношеских команд состоится 3 сентября в 14:00. Также добавим, что в первом туре номинально домашний матч одесситы играли в Киеве на стадионе УТК имени В. Банникова.