Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На родном стадионе моряков. Черноморец сыграет с Ингульцом в Одессе
От клуба с Петрово возражений не было
Фото: ФК Черноморец
"Черноморец" проведет матч 3-го тура УПЛ с "Ингульцом" на домашнем стадионе в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба одесситов. Также в родном городе сможет сыграть команда U-19.
Руководство "Черноморца" получило все необходимые документы от УПЛ, комитета безопасности УАФ и военных инстанций об организации и проведении в Одессе матчей. От клуба из Петрово возражений тоже не было.
Напомним, матч 3-го тура между "Черноморцем" и "Ингульцом" пройдет 4 сентября и начнется в 15:00. Поединок юношеских команд состоится 3 сентября в 14:00. Также добавим, что в первом туре номинально домашний матч одесситы играли в Киеве на стадионе УТК имени В. Банникова.
Популярное сейчас
- Суркис рассказал, были ли у Динамо предложения по Забарному
- Шахтер подписал Шведа, Обамеянг в Челси, Алонсо и Бельерин в Барселоне. Главные новости за 1 сентября
- АПЛ. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1. Третья победа тен Хага подряд
- Цыганык: Красников? Лучше бы УАФ открыла дело против гендира Шахтера, который 15 лет управлял Мариуполем
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО