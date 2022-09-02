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Агент: Забарный понравился Милану, но итальянцы готовы были говорить только об аренде
Это было прошлой зимой
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Футбольный агент Александр Яковенко прокомментировал трансферные слухи о защитнике "Динамо" Илье Забарном.
"Насколько я понимаю, Забарным никто не занимается. У него нет агента и представителей, которые будут работать в этом направлении.
Забарный – недешевое удовольствие, "Динамо" ожидает за него очень хорошую сумму. Он с 18 лет – основной футболист сборной Украины, он играет стабильно и всегда на высоком уровне. Конечно, они хотят и ожидают хорошие деньги за него.
К примеру, "Милан" очень хотел подписать Свена Ботмана из "Лилля", но у них не получалось договориться. Мы предложили им обратить внимание на Забарного, и он им очень понравился. Это было прошлой зимой. Но на тот момент они были готовы говорить только об аренде", - сказал Яковенко в интервью YouTube-канала "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".
Напомним, что Забарный уже говорил, что у него нет агента - все звонки по поводу сотрудничества он направляет отцу.
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