Суркис рассказал, были ли у Динамо предложения по Забарному

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, получал ли клуб предложения по защитнику Илье Забарному.

"Не было ни одного предложения. Может, какие-то клубы его и торговали. Предоставляли агентам мандаты, но только до "Динамо" ничего не дошло", – рассказал Суркис.

Отметим, что ранее в СМИ были слухи о том, что у "Динамо" было предложение от одного английского клуба по 20-летнему украинцу. Интерес к Забарному приписывали со стороны "Тоттенхэм Хотспур".