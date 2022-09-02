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Суркис рассказал, были ли у Динамо предложения по Забарному
Украинца сватали в АПЛ
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, получал ли клуб предложения по защитнику Илье Забарному.
"Не было ни одного предложения. Может, какие-то клубы его и торговали. Предоставляли агентам мандаты, но только до "Динамо" ничего не дошло", – рассказал Суркис.
Отметим, что ранее в СМИ были слухи о том, что у "Динамо" было предложение от одного английского клуба по 20-летнему украинцу. Интерес к Забарному приписывали со стороны "Тоттенхэм Хотспур".
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Источник:ТаТоТаке
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