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Суркис рассказал, были ли у Динамо предложения по Забарному

Премьер-лига
(3 голосов)

Украинца сватали в АПЛ

Суркис рассказал, были ли у Динамо предложения по Забарному

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, получал ли клуб предложения по защитнику Илье Забарному.

"Не было ни одного предложения. Может, какие-то клубы его и торговали. Предоставляли агентам мандаты, но только до "Динамо" ничего не дошло", – рассказал Суркис.

Отметим, что ранее в СМИ были слухи о том, что у "Динамо" было предложение от одного английского клуба по 20-летнему украинцу. Интерес к Забарному приписывали со стороны "Тоттенхэм Хотспур".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ТаТоТаке

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