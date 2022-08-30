У Динамо было предложение от клуба АПЛ по Забарному - журналист

У киевского "Динамо" было предложение от одного английского клуба по трансферу защитника Ильи Забарного. Об этом заявил известный украинский журналист Игорь Цыганык.

"Несколько дней назад у "Динамо" было предложение от английского клуба по Забарному. Шли переговоры. Президент "Динамо" отказался назвать клуб-претендент на футболиста. Так что все возможно.

Луческу сказал, что против "Днепра-1" была не последняя игра Забарного за "Динамо". Не знаю, возможно, все и завершилось уже, но... Предложение было, переговоры шли. "Динамо" реально рассматривало возможность его продажи. А что будет до 2 сентября - посмотрим", - сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".