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У Динамо было предложение от клуба АПЛ по Забарному - журналист

Премьер-лига
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Есть вероятность, что защитник может сменить клуб

У Динамо было предложение от клуба АПЛ по Забарному - журналист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У киевского "Динамо" было предложение от одного английского клуба по трансферу защитника Ильи Забарного. Об этом заявил известный украинский журналист Игорь Цыганык.

"Несколько дней назад у "Динамо" было предложение от английского клуба по Забарному. Шли переговоры. Президент "Динамо" отказался назвать клуб-претендент на футболиста. Так что все возможно.

Луческу сказал, что против "Днепра-1" была не последняя игра Забарного за "Динамо". Не знаю, возможно, все и завершилось уже, но... Предложение было, переговоры шли. "Динамо" реально рассматривало возможность его продажи. А что будет до 2 сентября - посмотрим", - сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".

Отметим, что в СМИ фигурируют слухи о том, что интерес к украинцу проявляет лондонский "Тоттенхэм Хотспур".

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Илья Забарный
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Источник:
Цыганик LIVE

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