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Богданов вернулся в Колос
Велетень защищает нашу родину
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Защитник "
– Богданов и Велетень, которые служат в ВСУ, планируют возобновлять футбольную деятельность?
– Богданов вернулся в "Колос", сейчас он занимается индивидуально. Он отсутствовал на сборах и ему нужно набрать форму.
Велетня в команде нет. Знаю, что он где-то защищает нашу родину.
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Источник:Fanday
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