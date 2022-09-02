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Богданов вернулся в Колос

Премьер-лига
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(3 голосов)

Велетень защищает нашу родину

Богданов вернулся в Колос

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Защитник "Колоса" Сергей Чоботенко сообщил, что полузащитник ковалевского клуба Андрей Богданов, который служит в ВСУ, вернулся в команду.

– Богданов и Велетень, которые служат в ВСУ, планируют возобновлять футбольную деятельность?

– Богданов вернулся в "Колос", сейчас он занимается индивидуально. Он отсутствовал на сборах и ему нужно набрать форму.

Велетня в команде нет. Знаю, что он где-то защищает нашу родину.

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В статье: Андрей Богданов Колос (Ковалевка) Сергей Чоботенко
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Источник:
Fanday

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