Защитник " Колоса " Сергей Чоботенко сообщил, что полузащитник ковалевского клуба Андрей Богданов, который служит в ВСУ, вернулся в команду.

– Богданов и Велетень, которые служат в ВСУ, планируют возобновлять футбольную деятельность?

– Богданов вернулся в "Колос", сейчас он занимается индивидуально. Он отсутствовал на сборах и ему нужно набрать форму.

Велетня в команде нет. Знаю, что он где-то защищает нашу родину.