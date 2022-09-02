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Лассина Траоре впервые с октября прошлого года вышел на поле

Премьер-лига
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Шахтер играет с Рухом

Лассина Траоре впервые с октября прошлого года вышел на поле

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ играет с Львовским Рухом.

Начали горняки встречу не лучшим образом – уже на 35-й минуте Михаил Мудрик получил прямую красную карточку.

Таким образом, Йовичевичу пришлось делать перестановки – на 57-й минуте на поле вышел Лассина Траоре.

Это первое появление форварда на поле в официальном матче с октября прошлого года.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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