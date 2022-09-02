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Лассина Траоре впервые с октября прошлого года вышел на поле
Шахтер играет с Рухом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ играет с Львовским Рухом.
Начали горняки встречу не лучшим образом – уже на 35-й минуте Михаил Мудрик получил прямую красную карточку.
Таким образом, Йовичевичу пришлось делать перестановки – на 57-й минуте на поле вышел Лассина Траоре.
Это первое появление форварда на поле в официальном матче с октября прошлого года.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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