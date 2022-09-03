Стали известны суммы, которые заплатило Динамо за трансфер Кабаева и Перриса

Аналитический портал Transfermarkt на своем сайте добавил важный пункт о стоимости сделки в деталях переходов ямайского вингера Кахима Перриса и украинского полузащитника Владислава Кабаева в киевское "Динамо".

"Бело-синие" заплатили за трансфер легионера один миллион евро. В то же время Transfermarkt оценивает ямайку в 800 тысяч евро.

А вот за Кабаева "Динамо" выложило "Заре" 1,2 миллиона евро, хотя его оценочная стоимость составляет на 300 тысяч евро больше.

Отметим, что впервые в карьере 22-летнего ямайского вингера кто-то выкупил его контракт. До этого он переходил в новые клубы на правах свободного агента. Также интересно, что этот трансфер вошел в тройку самых дорогих в истории словенского “Копера”.

В общей сложности киевляне потратили на трансферы в этом сезоне 2,2 миллиона евро. За последние 20 лет меньше было только в сезоне 20/21 – тогда "Динамо" не заплатило ни за одного футболиста.