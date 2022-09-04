Черноморец - Ингулец 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Черноморец" и "Ингулец" в Одессе расписали ничью. Гости открыли счет в первом тайме - голом отметился Запорожец. Шансы на победу во второй половине встречи уравнял защитник "моряков" Джеймс - таким образом, Манджрекар стал первым канадцем в истории УПЛ , который отметился забитым мячем.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Виктор Матяш (Донецк)

Черноморец - Ингулец 1:1

Голы: Джеймс Манджрекар 66 - Евгений Запорожец 33