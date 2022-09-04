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Черноморец - Ингулец 1:1. Обзор матча и видео голов
Обе команды пока без побед
Фото: УПЛ / Автор невідомий
В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Черноморец" и "Ингулец" в Одессе расписали ничью. Гости открыли счет в первом тайме - голом отметился Запорожец. Шансы на победу во второй половине встречи уравнял защитник "моряков" Джеймс - таким образом, Манджрекар стал
Одесса. Стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Виктор Матяш (Донецк)
Голы: Джеймс Манджрекар 66 - Евгений Запорожец 33
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