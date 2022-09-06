Ратий - о 3:1 с Александрией: Договорились с ребятами, что не будем отбиваться

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий подытожил победу желто-синих над "Александрией" (3:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

— Общие впечатления очень хорошие. Я думаю, все видели, как складывалась игра для нас, но в перерыве поговорили с ребятами, и решили вместе, что они должны выйти на поле и сыграть за того парня, которого не было. Все это услышали, дали такую ​​игру. Во втором тайме отдали много сил, но сыграли так, как надо. Мы их поблагодарили за этот результат.

— Как вы считаете, ключевым моментом было удаление или второй гол в ворота "Александрии"?

— Не хочу акцентировать на том удалении, потому что есть компетентные люди, которые будут это разбирать. На наш взгляд, ключевой момент матча был в раздевалке в перерыве, когда мы с ребятами вместе поговорили и решили, как дальше играть. Они сделали то, что должны были сделать.

— Учитывая удаление, в перерыве было указание играть больше в оборонном стиле, или этот второй забитый гол вытекал из плана на второй тайм?

— Да, мы настраивали ребят именно на ту игру. Мы договорились, что не будем отбиваться и защищаться, а должны сделать контригру, что и вылилось в забитые мячи. Я думаю, все видели, что мы не закрылись, а старались. Команда делала, что могла, выбегала в те атаки и так случилось, что забили гол.

— В заявке не было Виталия Федорова. Прокомментируйте, пожалуйста, его отсутствие.

— У нас такая проблема. Перед матчем выпали два игрока основного состава — Егор Картушов и Виталий Федоров. И на наш взгляд, те ребята, которые вышли вместо них, сыграли как следует. До этого удаления и Богдан Порох играл хорошо. Но случилось как случилось… У Виталия и Егора есть повреждения и врачи решают, что делать дальше. Федоров, в частности, приехал, готовился к игре, но не смог выйти.

— Когда можно ожидать Егора Демченко на поле?

— Демченко работает. Сделали повторную томографию и врачи планируют дальнейшие действия, там повреждение довольно тяжелое было. Мы верим в его возвращение, у нас не хватает игроков. Хотим, чтобы он вышел, но Егор должен полностью восстановиться.

— В случае если Виталий Федоров не восстановится до следующего матча, а Богдан Порох дисквалифицирован, вы будете Ралюченко опускать в центр защиты, видите ли еще какие-то варианты по этой позиции?

— Я думаю, вы видели по второму тайму, что Ралюченко достаточно достойно сыграл на этой позиции. Будем смотреть, есть еще время. Через пять-шесть дней будем понимать, кто как готов.

— С учетом кадровых проблем, с которыми столкнулась команда, стоит ли ожидать, что "Металлист" будет пытаться найти усиление состава?

— Я считаю, что все команды на трансферном рынке находятся круглосуточно и круглогодично. Но мы ищем и, наверное, все знают, что нам нужно усиление. Мы над этим работаем и верим, где-то что-то будет. Трансферное окно еще открыто, поэтому ищем игроков, которые будут достойны играть в нашей команде, – рассказал Ратий.