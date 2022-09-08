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Анастасия Романюк рассудит матч Ингулец - Минай и другие судейские назначения на матчи 4 тура УПЛ
На матче Ворскла – Александрия будет работать VAR
Фото - ФК Львів / Автор невідомий
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на четвертый тур сезона
9 августа (пятница)
17:00. Рух – Заря. Виктор Копиевский (Кропивницкий)
10 августа (суббота)
15:00. Кривбасс – Верес. Дмитрий Кривушкин (Харьков)
17:00. Шахтер – Черноморец. Николай Балакин (Киевская обл.)
11 августа (воскресенье)
13:00. Днепр-1 – Металлист 1925. Алексей Деревинский (Хмельницкий)
11.09. 15:00. Колос – Металлист. Ярослав Козык (Мукачево)
11.09. 17:00. Динамо – Львов. Александр Омельченко (Славянск)
12 августа (понедельник)
13:00. Ворскла – Александрия. Юрий Иванов (Донецкая обл.), арбитр VAR — Евгений Арановский (Киев)
15:00. Ингулец – Минай. Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
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