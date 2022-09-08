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Анастасия Романюк рассудит матч Ингулец - Минай и другие судейские назначения на матчи 4 тура УПЛ

Премьер-лига
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На матче Ворскла – Александрия будет работать VAR

Анастасия Романюк рассудит матч Ингулец - Минай и другие судейские назначения на матчи 4 тура УПЛ

Фото - ФК Львів / Автор невідомий

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на четвертый тур сезона УПЛ-2022/23.

9 августа (пятница)

17:00. Рух – Заря. Виктор Копиевский (Кропивницкий)

10 августа (суббота)

15:00. Кривбасс – Верес. Дмитрий Кривушкин (Харьков)

17:00. Шахтер – Черноморец. Николай Балакин (Киевская обл.)

11 августа (воскресенье)

13:00. Днепр-1 – Металлист 1925. Алексей Деревинский (Хмельницкий)

11.09. 15:00. Колос – Металлист. Ярослав Козык (Мукачево)

11.09. 17:00. Динамо – Львов. Александр Омельченко (Славянск)

12 августа (понедельник)

13:00. Ворскла – Александрия. Юрий Иванов (Донецкая обл.), арбитр VAR — Евгений Арановский (Киев)

15:00. Ингулец – Минай. Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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