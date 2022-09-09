  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Турецкие СМИ: Трабзонспор попытается подписать Довбика зимой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкие СМИ: Трабзонспор попытается подписать Довбика зимой

Премьер-лига
(1 голосов)

Турки не сдаются

Турецкие СМИ: Трабзонспор попытается подписать Довбика зимой

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Трабзонспор" по-прежнему желает заполучить 25-летнего нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

Как утверждает турецкое издание Fotomac, клуб предпримет еще одну попытку подписать форварда сборной Украины в январе. То же самое касается и вингера Йоргоса Масураса из "Олимпиакоса".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагал за Довбика 10 млн евро. Турки также хотели включить в сделку 20% с последующей перепродажи игрока. Сам Артем обращался к руководству днепрян с просьбой о продаже в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.

Читайте такжеДнепр-1 - АЗ 0:1. В еврокубках и дальше без побед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fotomac

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 15:33
Зимою потрібно пробувати переходити!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде