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Турецкие СМИ: Трабзонспор попытается подписать Довбика зимой
Турки не сдаются
Фото: СК Днепр-1
"Трабзонспор" по-прежнему желает заполучить 25-летнего нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.
Как утверждает турецкое издание Fotomac, клуб предпримет еще одну попытку подписать форварда сборной Украины в январе. То же самое касается и вингера Йоргоса Масураса из "Олимпиакоса".
Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагал за Довбика 10 млн евро. Турки также хотели включить в сделку 20% с последующей перепродажи игрока. Сам Артем обращался к руководству днепрян с просьбой о продаже в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.
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