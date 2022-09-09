Турецкие СМИ: Трабзонспор попытается подписать Довбика зимой

"Трабзонспор" по-прежнему желает заполучить 25-летнего нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

Как утверждает турецкое издание Fotomac, клуб предпримет еще одну попытку подписать форварда сборной Украины в январе. То же самое касается и вингера Йоргоса Масураса из "Олимпиакоса".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагал за Довбика 10 млн евро. Турки также хотели включить в сделку 20% с последующей перепродажи игрока. Сам Артем обращался к руководству днепрян с просьбой о продаже в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.