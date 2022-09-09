Рух - Заря 3:1. Лидер проваливает испытание

Есть ли интрига в матче первой и последней команды УПЛ? Да, и об этом мы писали еще в анонсе к игре "Рух" - "Заря". Но мы хорошо знаем наших читателей, которые далеко не всегда читают превью, а потому кратко повторимся здесь. Игра против львовян - серьезное испытание для "Зари". "Рух" априори неудобная команда. Кучук умеет ставить игру в обороне и умеет настраивать исполнителей на отдельно взятый матч. Проблемы "Зари" против подобного рода команд наблюдались еще в игре против "Львова" (победа 3:2). Мы лично не верили, что сегодня фавориту будет проще.

Хотя состав "Руха" не казался идеальным. Клуб делает явную ставку на молодых выпускников академии, параллельно отпуская опытных игроков. Еще летом ушли Мартынюк, Карасюк и Кондраков, а в день игры стало известно, что покинул львовян опытный центрбек Белый, который ранее играл в первом туре. Опытных игроков и легионеров все еще можно найти в заявке, но кажется, что их в "Рухе" с каждым разом будет все меньше. Патрик ван Леувен своим составом в очередной раз показал приверженность одной схеме и одним игрокам. По сравнении с "Динамо" коуч провел всего два изменения, причем одно из них было вынужденым - Смиян заменил дисквалифицированного Вантуха. Также снова в основу вернулся Булеца, который не мог играть против "Динамо" из-за арендного соглашения.

Первый тайм прошел как по сценарию, то есть особо не удивил никого. "Рух" начал активнее, пытаясь таким нахрапом удивить соперника, однако ничего, кроме временной суеты впереди, создать они не сумели. "Заря" также не отличалась каким-то конструктивом, действуя куда хуже, чем в игре против "Динамо". Сегодня футболисты луганчан либо сильно спешили с принятием решений (странные удары издали), либо наоборот, затягивали с передачами, что помогало "Руху" более качественно строить оборону. Неплохо смотрелся лишь Русин, который уже вторую игру подряд действует ближе к левому флангу, в то время как роль наконечника атак отдана Нагнойному. Назарий временами неплохо разгонял атаки своей команды, однако мы не может вспомнить ни одного опасного момента у ворот Панькива.

А вот "Рух" ближе к перерыву сильно поверил в себя и забил. Таллес классно прорвался центром, отпасовав свободному Карабину. Тот мощно ударил издали, а Мацапура неудачно отбил перед собой, позволив скоростному Таллесу нанести точный удар. Скажем прямо, провалилась вся оборона гостей. Кипер не должен был отбивать перед собой, а центрбеки должны были внимательнее следить за Таллесом и выигрывать подбор. Первый тайм завершился весьма неожиданно по счету, однако, говоря прямо, игра была скорее ничейной. Нулевой счет казался более справедливым.

Старт второго тайма максимально усложнил положение "Зари" в сегодняшней игре, а также чуть ухудшил наше мнение о Дмитрии Мацапуре. Бразилец Таллес получил мяч на краю штрафной соперника, а после был сбит кипером луганчан - пенальти. Пострадавший имел серьезный разговор с Климчуком, однако сумел отстоять свое право нанести удар с точки. И это было не зря - атакующий полузащитник пробил идеально в угол, удвоив преимущество хозяев. Правда "Заря" быстро ответила. Чурко начал атаку своей команды еще с центра поля, отпасовал на Данченко, который на правом фланге запустил в проход Кристиана. Бразилец добежал почти до линии поля, а оттуда идеально подал в штрафную "Руха" - забытый Русин без труда пробил головой. 2:1 - интрига продолжала подавать признаки жизни.

Правда жить ей пришлось недолго. "Рух" решил не останавливаться и довести дело до логичного завершения. Климчук принял пас в штрафной соперника и отпасовал под удар Таллесу. Вездесущий бразилец идеально пробил в девятку, сделав счет 3:1. "Заря" так и не нашла аргументов против и несколько атак в конце игры положение не исправили. 3:1 в пользу "Руха", который берет первые очки в сезоне и на время отталкивается от дна. Стоит поздравить коллектив Леонида Кучука, который абсолютно заслуженно завоевывает победу в игре против лидера.

А вот "Заря" свой тест провалила. Возможно рано луганчанам мечтать о нечто большем, чем борьбе за третье место. Правда и сезон у нас нынче необычный.

VBET-лига. 4-й тур

9 сентября, Львов, стадион "Украина"

Рух - Заря 3:1

Голы: Таллес Бренер 41, Таллес Бренер 49 (пен.), Таллес Бренер 62 - Назарий Русин 55

Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор, Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 78), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Виталий Роман, Ярослав Карабин (Богдан Бойчук 60), Денис Слюсар

Заря: Дмитрий Мацапура, Вячеслав Чурко (Николай Михайленко 83), Сергей Булеца (Владимир Бражко 46), Егор Назарина, Назарий Русин, Максим Имереков, Денис Нагнойний (Максим Лунёв 60), Арсений Батагов, Кристиан Даль, Олег Данченко (Даниил Алефиренко 83), Максим Смиян

Предупреждения: Роман Дидык 45, Денис Слюсар 60 - Максим Имереков 43, Егор Назарина 81, Владимир Бражко 86