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Металлист 1925 подписал Вачиберадзе
Опорник вернулся в Украину
metalist1925.com
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Контракт с 26-летним хавбеком подписан на один год с опцией продления еще на год.
Последние полгода Вачиберадзе провел в "Торпедо" Кутаиси. На его счету 2 гола в 17 матчах.
В свое новой команде Вачиберадзе взял себе 6-й номер.
Он стал десятым новичком команды в нынешнем сезоне.
На профессиональном уровне играл за юношескую команду "Шахтера", молодежную команду "Реал Бетис" (Испания), РФШ (Латвия), "Ломмель" (Бельгия), "Черноморец" и "Торпедо" (Грузия).
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