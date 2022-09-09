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Металлист 1925 подписал Вачиберадзе

Премьер-лига
(1 голосов)

Опорник вернулся в Украину

Металлист 1925 подписал Вачиберадзе

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании опорного полузащитника Беки Вачиберадзе.

Контракт с 26-летним хавбеком подписан на один год с опцией продления еще на год.

Последние полгода Вачиберадзе провел в "Торпедо" Кутаиси. На его счету 2 гола в 17 матчах.

В свое новой команде Вачиберадзе взял себе 6-й номер.

Он стал десятым новичком команды в нынешнем сезоне.

На профессиональном уровне играл за юношескую команду "Шахтера", молодежную команду "Реал Бетис" (Испания), РФШ (Латвия), "Ломмель" (Бельгия), "Черноморец" и "Торпедо" (Грузия).

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В статье: Бека Вачиберадзе Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
http://metalist1925.com

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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
09.09.2022 в 21:10
Игрок - НУ ТАК СЕБЕ.., хотя одно время даже носил капитанскую повязку ЧЕРНОМОРЦА...
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