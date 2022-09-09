Металлист 1925 подписал Вачиберадзе

" Металлист 1925 " объявил о подписании опорного полузащитника Беки Вачиберадзе.

Контракт с 26-летним хавбеком подписан на один год с опцией продления еще на год.

Последние полгода Вачиберадзе провел в "Торпедо" Кутаиси. На его счету 2 гола в 17 матчах.

В свое новой команде Вачиберадзе взял себе 6-й номер.

Он стал десятым новичком команды в нынешнем сезоне.

На профессиональном уровне играл за юношескую команду "Шахтера", молодежную команду "Реал Бетис" (Испания), РФШ (Латвия), "Ломмель" (Бельгия), "Черноморец" и "Торпедо" (Грузия).