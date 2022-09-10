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Кривбасс - Верес 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенская команда на втором месте в таблице

Кривбасс - Верес 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ / Автор невідомий

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В рамках 4-го тура УПЛ "Верес" минимально обыграл "Кривбасс", благодаря голу Дахновского в первом тайме. После этого тура ровенская команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, в свою очередь криворожский коллектив - на 13-й позиции.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
Кривбасс - Верес 0:1
Гол: Виталий Дахновский 28

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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