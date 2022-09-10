Кривбасс - Верес 0:1. Обзор матча и видео гола

В рамках 4-го тура УПЛ "Верес" минимально обыграл "Кривбасс", благодаря голу Дахновского в первом тайме. После этого тура ровенская команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, в свою очередь криворожский коллектив - на 13-й позиции.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

Кривбасс - Верес 0:1

Гол: Виталий Дахновский 28