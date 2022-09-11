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Вингер Вереса: Перед сезоном президент клуба поставил нам задачу – 10 место

Премьер-лига
(1 голосов)

Но сейчас команда перевыполняет цель

Вингер Вереса: Перед сезоном президент клуба поставил нам задачу – 10 место

Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Верес" Виталий Дахновский прокомментировал победу своей команды над "Кривбассом" и поделился впечатлениями от дебютного гола в УПЛ:

“ ‒ Раз команда выиграла ‒ значит, ощущения великолепные. Мне кажется, что мы показали хороший футбол, отдали все силы и заслужили победу.

‒ Насколько тяжело далась победа?

‒ Игра была очень сложной. Тяжелый первый тайм, тяжелый второй. Мы здорово настроились на “Кривбасс”. Играли компактно и тактически грамотно – те, кто был на поле с первых минут, и те, кто вышел на замену.

Нам важно было выиграть, а для этого – побыстрее забить первый гол. Мне кажется, мы создали все-таки больше голевых моментов, значит, и победу заслужили. Очень важную победу, которая должна придать нам уверенности в следующих матчах.

‒ В четырех матчах на старте “Верес” набрал 9 очков. Откуда взялись претензии на лидерство в чемпионате?

‒ Перед началом чемпионата президент клуба поставил нам задачу - 10 место. Но мы, выходя на каждую игру, стремимся к максимуму. На данный момент благодаря Богу, мы три раза выиграли и один матч проиграли.

Спасибо тем нашим защитникам, которые сейчас действуют на передовой и дают нам возможность заниматься любимым делом – играть в футбол. Будем стараться доказать болельщикам, что мы не зря находимся сейчас на этом месте.

‒ Твой гол стал победным в матче. Какие эмоции по этому поводу?

Счастлив, что забил. Это мой первый гол в Премьер-лиге. Так что сбылась одна маленькая моя мечта. В первых трех играх у меня было много моментов, чтобы забить, но удача всякий раз отворачивалась от меня.

С “Черноморцем” мог забить с пенальти, но там здорово сыграл вратарь. Не могу сказать, что я унывал. Наоборот, был спокоен на тренировках, знал, что в скором времени обязательно забью. Вот сегодня с Божьей помощью - забил.

Решился на удар из-за пределов штрафной. Там был небольшой рикошет и гол, мне кажется, получился прекрасным. Правда, я еще не видел повтора. После него соперник немного поник, а мы как-то воспрянули духом”, - сказал Дахновский.

Отметим, что Виталию для дебютного забитого гола в УПЛ понадобилось 19 матчей.

Добавим, что “Верес” после четырех сыгранных встреч набрал девять очков и сейчас располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги.

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В статье: Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
FanDay

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