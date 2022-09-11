Колос - Металлист 1:0. Харьковчане впервые проигрывают, коваливцы становятся лидерами

Если присутствие "Колоса" в числе лидеров УПЛ после трех туров в целом воспринималось спокойно, то "Металлист" приятно удивил. Особенно после своей героической победы над "Александрией" в предыдущем туре. Как следствие, на первую паузу каждая из команд могла уйти в статусе лидера Чемпионата. Нужно было только одержать победу.

Теоретически, лучшие шансы имел "Колос". Во-первых, на его стороне играл опыт. Во-вторых, у него не было таких кадровых проблем, как у "Металлиста". В основу вернулись Новак и Мякушко. Первый составил пару с Гончаренко в центре защиты, второй традиционно вышел на левый фланг атаки. Интересно, что на этот раз на острие "Колоса" с первых минут играл Попов, хотя раньше тренер делал ставку на Безбородко. Впрочем, сразу после перерыва Вишняк сменил Кирилла на Дениса.

У "Металлиста" были проблемы в центре защиты - отсутствие дисквалифицированного Пороха и травмированного Федорива пришлось компенсировать за счет номинального хавбека Ралюченко. Таким образом центр поля закрывали Панасенко и Танковский, а роль центрального атакующего хавбека досталась Коркишко, тогда как на правом фланге вышел Данило Кныш.

"Колосу" в начале игры удалось организовать две быстрые атаки, закончившиеся мощным ударом Милько из-за пределов штрафной зоны и Мякушко метров с 12 – в обоих случаях надежно сыграл Рыбка. "Металлист" ответил прорывом по левому флангу с переводом на противоположный угол штрафной, откуда над перекладиной пробил Подлипинец. Но такое обнадеживающее начало плавно перетекло в скучное тактическое противостояние, в ходе которого "Металлист" немного больше владел мячом, но без обострений у ворот новоиспеченного голкипера сборной Евгения Волынца. Лишь на последней минуте первого тайма Коркишко чуть не разбудил сонное царство своим ударом головой, но "Колос" спас каркас.

Очевидно, что перерыв лучше использовали коваливцы, ведь именно они смогли активизировать во втором тайме. Свою роль сыграл и упоминавшийся Безбородько, который едва не записал свое имя в протокол, однако его удар ногой отразил Рыбка. В этом эпизоде ​​Денис традиционно отозвался на заброс из глубины поля – именно в таком стиле он забивал "Руху" в позапрошлом туре.

Активность "Колоса" позволила держать харьковчан на существенном расстоянии от собственных ворот. Как следствие, гости могли бить только с дальней дистанции, в частности, Панасенко неплохо приложился со штрафного, но Волынец справился. У "Колоса" хоть и не было таких моментов, как у Безбородько в начале тайма, но постоянные обострения от Болбата рано или поздно должно было принести дивиденды. В конце концов это произошло на 72-й минуте, когда Безбородько сбросил на Сергея после вброса аута, а тот продолжил атаку пасом на Мякушко. Вингер сделал все идеально – убрал пяткой защитника и закрутил мяч из пределов штрафной в верхний угол.

На спасение у "Металлиста" оставалось 20 минут, однако более готовыми в физическом плане выглядели именно игроки "Колоса". Именно усталостью можно объяснить нарушение правил со стороны Каплиенко, не успевшего за свежим Смирным. Все бы ничего, но защитник "Металлиста" решил выразить свое несогласие с действиями Евгения, завязалась перепалка, по итогам которой Каплиенко получил вторую желтую. Но оставшись в меньшинстве, "Металлист" получил шанс на спасение, когда заработал право на штрафной прямо перед воротами метров в 23-24 от ворот. Коркишко технично перебросил стенку, но Волынец сумел отбить мяч из-под перекладины.

В итоге минимальная победа "Колоса", которая выводит коваливцев в лидеры УПЛ – у команды Ярослава Вишняка лучшая разница забитых и пропущенных, чем у "Шахтера". Ну а "Металлист" потерпел первое поражение в высшем дивизионе.

VBet лига. 4-й тур

11 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Металлист" 1:0

Гол: Мякушко 72

"Колос": Волынец – Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец – Милько (Смирный 66), Ореховский (Задоя 83) – Ильин, Болбат (Исаенко 81), Мякушко – Попов (Безбородько 46)

Тренер: Ярослав Вишняк

"Металлист": Рыбка – Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко – Панасенко (Демченко 75), Танковский – Подлипинец, Коркишко, Кныш (Клименчук 81) – Прядун

Тренер: Ратий

Арбитр: Ярослав Козык

Предупреждения: Новак 57, Смирный 90, Исаенко 90+1, Безбородько 90+2 - Каплиенко 36

Удаление: Каплиенко 90 (вторая желтая)