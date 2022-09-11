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Бойко о серии Динамо: Полагаю, вся команда без исключения справилась с этим давлением
Голкипер киевлян о том, как команда прервала проигрышную серию
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал
– Сегодня была тяжелая игра, но на это есть свои причины, не хочется сейчас в них вдаваться. Соперник хорошо защищался и почти не атаковал. Мы знали, что оппоненты будут играть именно так, поэтому отталкивались от своей игры. Нам нужно было найти пути, как раскрыть оборону соперника.
– На поле было много эмоций, насколько они мешали?
– Эмоции всегда бывают на футбольном поле. Случаются несколько некомпетентные люди, которые высказываются, не зная, что они говорят. Поэтому не хочу говорить об эмоциях, давайте только о футболе.
– Насколько на команду давила длительная неудовлетворительная серия?
- Конечно, давление чувствуется, ведь мы проиграли два матча подряд в чемпионате Украины и три в еврокубках. Однако, полагаю, вся команда без исключения справилась с этим давлением. Ребята сегодня молодцы, хотя было действительно тяжело, ведь у нас матчи со второго дня на третий, много переездов и перелетов. Думаю, вы сами понимаете, что это занимает не один-два часа и тоже влияет на физическую форму. Но сегодня все выложились на полную и одержали победу. Это самое главное.
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