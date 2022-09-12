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Минай добыл первую в своей истории выездную победу в УПЛ
Закарпатский клуб пишет свою историю
instagram.com/minaj_footballclub
Программу 4-го тура УПЛ завершал матч, в котором "Ингулец" принимал "Минай".
Принимал в прямом смысле слова, так как игра проходила в Петрово.
"Минай" выглядел получше и забил по голу в каждом из таймов –
И главное, что эта победа стала для "Миная" первой выездной в истории клуба викторией в УПЛ. И даже без условных ссылок как на условно нейтральный матч.
Ну и отметим, что благодаря этой победе "Минай" поднялся с подвала турнирной таблицы и с 4-мя очками подтянулся к середине таблицы.
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