Минай добыл первую в своей истории выездную победу в УПЛ

Программу 4-го тура УПЛ завершал матч, в котором "Ингулец" принимал "Минай".

Принимал в прямом смысле слова, так как игра проходила в Петрово.

"Минай" выглядел получше и забил по голу в каждом из таймов – как итог, 2:1 в пользу закарапатцев .

И главное, что эта победа стала для "Миная" первой выездной в истории клуба викторией в УПЛ. И даже без условных ссылок как на условно нейтральный матч.

Ну и отметим, что благодаря этой победе "Минай" поднялся с подвала турнирной таблицы и с 4-мя очками подтянулся к середине таблицы.