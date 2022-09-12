ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0

Полтавская "Ворскла" свой первый балл в текущем чемпионате Украины набрала в матче против "Александрии". Хотя все могло завершиться для полтавчан очередным поражением, ведь в первом тайме номинальные гости поединка забили гол. Однако очень вовремя для команды Виктора Скрипника на этом матче был ВАР, отменивший взятие ворот из-за фола атаковавшего коллектива. К слову, кроме видео ассистента арбитра одним из главных событий встречи стали проблемы с электроэнергией , когда игру пришлось на время остановить в первом тайме из-за проблем с работой того же ВАР и отсутствием телекартинки. Что еще было интересно на игре, рассказывает через фото наш корреспондент Александр Приходько.

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