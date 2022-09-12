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ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0

Премьер-лига
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Александр Приходько делится впечатлениями от увиденного на "Минай Арене"

ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" свой первый балл в текущем чемпионате Украины набрала в матче против "Александрии". Хотя все могло завершиться для полтавчан очередным поражением, ведь в первом тайме номинальные гости поединка забили гол. Однако очень вовремя для команды Виктора Скрипника на этом матче был ВАР, отменивший взятие ворот из-за фола атаковавшего коллектива. К слову, кроме видео ассистента арбитра одним из главных событий встречи стали проблемы с электроэнергией, когда игру пришлось на время остановить в первом тайме из-за проблем с работой того же ВАР и отсутствием телекартинки. Что еще было интересно на игре, рассказывает через фото наш корреспондент Александр Приходько.

Фотогалерея

ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 1ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 2ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 3ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 4ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 5ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 6ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 7ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 8ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 9ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 10ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 11ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 12ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 13ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 14ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 15ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 16ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 17ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 18ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 19ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 20ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 21ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 22ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 23ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 24ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 25ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 26ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 27ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 28ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 29ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 30ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 31ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 32ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 33ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 34ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 35ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 36ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 1ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 37ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 38ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 39ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 40ВАР против голов, электричество против футбола. Фоторепортаж с матча Ворскла – Александрия 0:0 - фото 41
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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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