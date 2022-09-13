Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Динамо продолжает восстанавливаться после травмы
У Кулача был диагностирован перелом стопы
fcdynamo.com
Форвард киевского "
Напомним, у форварда был диагностирован перелом стопы.
Ориентировочный срок восстановления форварда – середина октября – первая половина ноября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Популярное сейчас
- Возвращение Роберта. Бавария - Барселона. Прогноз и анонс матча ЛЧ на 13.09.2022
- Леоненко: Коты ржут до сих пор, как Гармаш падал в игре со Львовом
- Шахтер - Селтик: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти