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Форвард Динамо продолжает восстанавливаться после травмы

Премьер-лига
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У Кулача был диагностирован перелом стопы

Форвард Динамо продолжает восстанавливаться после травмы

fcdynamo.com

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач продолжает реабилитацию на клубной базе "Динамо" в Вите-Литовской после перенесенной операции на стопе.

Напомним, у форварда был диагностирован перелом стопы.

Ориентировочный срок восстановления форварда – середина октября – первая половина ноября.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
ФК Динамо

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