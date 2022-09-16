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Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. Сидорчук на втором месте
У Виктора есть шанс еще и улучшить свой контракт
fcdynamo.kiev.ua
Самым высокооплачиваемым игроком "
Как сообщает "ТаТоТаке", Викторзарабатывает около двух миллионов евро в год.
При этом игрок может рассчитывать на солидное увеличение зарплаты, если клуб сможет убедить его подписать новый контракт, завершающийся летом 2023 года.
Вторым в зарплатной ведомости киевлян идет Сергей Сидорчук - 1-1,2 миллиона евро.
Далее идут несколько игроков с примерно равными контрактами – Георгий Бущан, Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, которые зарабатывают 800-900 тысяч в год.
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