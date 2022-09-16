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Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. Сидорчук на втором месте

Премьер-лига
(1 голосов)

У Виктора есть шанс еще и улучшить свой контракт

Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. Сидорчук на втором месте

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Самым высокооплачиваемым игроком "Динамо" на данный момент является хавбек киевлян Виктор Цыганков.

Как сообщает "ТаТоТаке", Викторзарабатывает около двух миллионов евро в год.

При этом игрок может рассчитывать на солидное увеличение зарплаты, если клуб сможет убедить его подписать новый контракт, завершающийся летом 2023 года.

Вторым в зарплатной ведомости киевлян идет Сергей Сидорчук - 1-1,2 миллиона евро.

Далее идут несколько игроков с примерно равными контрактами – Георгий Бущан, Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, которые зарабатывают 800-900 тысяч в год.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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Mexxxxx (Просяная)
16.09.2022 в 22:31
Ну так это нормально, о нем все-таки много лет безутешно мечтает Барселона и другие гранды. При таких деньгах можно наверное не сильно и напрягаться с киприотами всякими, "нас и дома неплохо кормят"...
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Pianist (Киев)
16.09.2022 в 22:14
І ці п»дори за такі гроші так паскудно виконують свою роботу!!! І це поки наші кращі хлопці щодня захищають країну в окопах… Нинішніх футболістів Динамо - в окопи!
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2022 в 21:41
Стекляшке такую зарплату платить больше никто не будет
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 21:29
За такі ігри в еврокубках, потрібно подвоїти! Заслужили хлопці!
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Artemanat (Кривой Рог)
16.09.2022 в 21:20
Він може перейти в умовний Вест хем і заробляти там 4-5млн
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0
0
Tasha19
16.09.2022 в 21:05
Я чогось не вірю в такі зарплати в нинішньому Динамо. Років 10 тому могли бути такі зп, але не тепер.
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.09.2022 в 20:43
Зарплатну відомість для ТаТоТаких хтось із Динамо злив, чи ТаТаТакі самі настрочили ???
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
16.09.2022 в 20:29
за что такие деньги в УПЛ а на больше они не способны не для ЕК
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0
-1

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