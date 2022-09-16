Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. Сидорчук на втором месте

Самым высокооплачиваемым игроком " Динамо " на данный момент является хавбек киевлян Виктор Цыганков.

Как сообщает "ТаТоТаке", Викторзарабатывает около двух миллионов евро в год.

При этом игрок может рассчитывать на солидное увеличение зарплаты, если клуб сможет убедить его подписать новый контракт, завершающийся летом 2023 года.

Вторым в зарплатной ведомости киевлян идет Сергей Сидорчук - 1-1,2 миллиона евро.

Далее идут несколько игроков с примерно равными контрактами – Георгий Бущан, Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, которые зарабатывают 800-900 тысяч в год.