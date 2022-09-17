Экс-игрок сборной: Динамо при Луческу в еврокубках - это полный провал

Бывший игрок сборной Украины Сергей Шищенко поделился мнениями на счет результатов киевского "Динамо" в еврокубках.

— Подопечные Мирчи Луческу принимали кипрский АЕК в Кракове. Неприятно поразили трибуны местного стадиона, которые были практически пусты. Почему так произошло?

— Я не знаю, но это странно. Сейчас, мы знаем, в Польше живет очень много украинцев. И в Кракове, в том числе. На трибунах стадиона было около 2.000 зрителей. Это неприятный факт. Мы видели, что днем ранее, в Варшаве, на игре Шахтер – Селтик было более 20 тысяч болельщиков. Понятно, что это Лига чемпионов. И все же, Динамо любят и уважают и тут такая история.

— Довольно неожиданно Динамо проиграло АЕКу. Что произошло в этой встрече?

— Я смотрел подряд два матча кипрских клубов и скажу, что АЕК мне понравился значительно больше, нежели чемпион Аполлон. АЕК более организованный, обученный клуб. Против Динамо гости использовали прессинг и высокую линию обороны. Киприоты играли очень компактно. Этого хватило, чтобы обыграть Динамо. Ведь мы видим, что по-настоящему голевых моментов у киевлян практически и не было.

Второй год Динамо играет без нападающих. Но и это, не главная из проблем. Что-то случилось в команде, я считаю. Полагаю, что руководству клуба стоит в этом разобраться как можно скорее.

— При Луческу, за 2,5 года, Динамо сыграло 12 игр в групповом турнире Лиги чемпионов и два поединка в группе Лиги Европы. Добыта лишь одна победа над Ференцварошем. Как бы вы оценили такой результат?

— Это полный провал. Как в политике клуба, так и в подборе футболистов. Многие не соответствуют уровню гранда украинского футбола. Показывать такие результаты в еврокубках… Просто катастрофа.

— Впереди у динамовцев две игры в Лиге Европы против Ренна. Что ждать от этих матчей?

— Шансы всегда есть. Ренн – достаточно серьезный французский клуб, с победными традициями. Хочется, чтобы тренерский штаб Динамо разобрался со всеми трудностями, это очень важно для украинского футбола. Ведь все видят, как играет в Европе Шахтер и Днепр-1. И, на контрасте, киевское Динамо.

— Перед началом нового футбольного сезона все эксперты и специалисты называли Динамо фаворитом нового чемпионата. Ведь это было недавно, в середине августа. И вот, все поменялось. Почему?

— И я также думал. Мы видели, что у Шахтера уши практически все легионеры, осталась талантливая молодежь. Я знаю их сумасшедший потенциал. У Динамо основной состав остался, но не было притока новых исполнителей. Они попали в яму. Почему так случилось – судить трудно со стороны. И хотя уровень УПЛ упал, это очевидно, даже в нашем чемпионате Динамо испытывает огромные проблемы. Знаю, что многие военные любят киевское Динамо, и они хотят видеть победы славной команды. Об этом не стоит забывать.