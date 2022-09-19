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Коновалов: Договорные матчи в нашем чемпионате - это наследие СССР
Одна из самых болезненных проблем украинского футбола
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Оксана Васильева
Бывший полузащитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов поделился мнением о проблеме договорных матчей в отечественном футболе.
– Как считаете, договорные матчи в наш чемпионат перешли с Союза?
– Конечно – это наследие Союза. Все пошло оттуда. Все эти просчеты, кому что надо. Ты мне ‒ я тебе. Одно могу сказать, нам тогда в «Днепре» все это было неинтересно. Мы были уверенны в себе.
Нам просто хотелось выходить на поле и обыгрывать соперника. Зарабатывать премиальные, — сказал Коновалов в интервью Fanday.
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