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Коновалов: Договорные матчи в нашем чемпионате - это наследие СССР

Премьер-лига
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Одна из самых болезненных проблем украинского футбола

Коновалов: Договорные матчи в нашем чемпионате - это наследие СССР

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Оксана Васильева

Новина українською

Бывший полузащитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов поделился мнением о проблеме договорных матчей в отечественном футболе.

– Как считаете, договорные матчи в наш чемпионат перешли с Союза?

– Конечно – это наследие Союза. Все пошло оттуда. Все эти просчеты, кому что надо. Ты мне ‒ я тебе. Одно могу сказать, нам тогда в «Днепре» все это было неинтересно. Мы были уверенны в себе.

Нам просто хотелось выходить на поле и обыгрывать соперника. Зарабатывать премиальные, — сказал Коновалов в интервью Fanday.

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В статье: Сергей Коновалов
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Источник:
Fanday

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