Коновалов: Договорные матчи в нашем чемпионате - это наследие СССР

Бывший полузащитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов поделился мнением о проблеме договорных матчей в отечественном футболе.

– Как считаете, договорные матчи в наш чемпионат перешли с Союза?

– Конечно – это наследие Союза. Все пошло оттуда. Все эти просчеты, кому что надо. Ты мне ‒ я тебе. Одно могу сказать, нам тогда в «Днепре» все это было неинтересно. Мы были уверенны в себе.

Нам просто хотелось выходить на поле и обыгрывать соперника. Зарабатывать премиальные, — сказал Коновалов в интервью Fanday.