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Кривцов: Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше

Премьер-лига
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Футболист держал автомат только в компьютерных играх

Кривцов: Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о важности публичных месседжей футболистов на международной арене.

"Было много статей в интернете, почему футболисты уезжают за границу, если они военнообязанные. Но я сейчас понимаю, что все спортсмены, которые могут прославить Украину, показать, что, несмотря на то, что сейчас идет война, мы можем играть в футбол.

Мы рассказываем людям, что происходит в нашей стране. И с этой точки зрения это сейчас очень важно. Поэтому мы готовы ездить на 1000-2000 километров и тратить время на дорогу, чтобы 2-3 человека узнали, что у нас происходит в стране.

Я, к примеру, автомат только в компьютерных играх держал. Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше", – отметил Кривцов в интервью Tribuna.com.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com

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