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Кривцов: Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше
Футболист держал автомат только в компьютерных играх
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о важности публичных месседжей футболистов на международной арене.
"Было много статей в интернете, почему футболисты уезжают за границу, если они военнообязанные. Но я сейчас понимаю, что все спортсмены, которые могут прославить Украину, показать, что, несмотря на то, что сейчас идет война, мы можем играть в футбол.
Мы рассказываем людям, что происходит в нашей стране. И с этой точки зрения это сейчас очень важно. Поэтому мы готовы ездить на 1000-2000 километров и тратить время на дорогу, чтобы 2-3 человека узнали, что у нас происходит в стране.
Я, к примеру, автомат только в компьютерных играх держал. Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше", – отметил Кривцов в интервью Tribuna.com.
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