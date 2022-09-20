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Источник: Динамо хотело подписать футболиста сборной Гондураса
Стороны не сошлись в сумме трансфера
Фото: EUROKINISSI SPORTS
Полузащитник "Ариса" и сборной Гондураса Луис Пальма мог продолжить карьеру в "Динамо", сообщает sport24.gr.
Согласно данным источника, в последние дни летнего трансферного окна киевский клуб делал предложение по 22-летнему футболисту на 1,5 млн евро. Однако греки потребовали за своего хавбека 2,5 млн. Эта цена не устроила киевлян и в результате Пальма остался в "Арисе".
В нынешнем сезоне Луис провел 9 матчей в составе греческого клуба, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач. Его контракт с "Арисом" действует до 30 июня 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро. В его активе имеется 2 матча за национальную сборную Гондураса.
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