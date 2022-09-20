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Источник: Динамо хотело подписать футболиста сборной Гондураса

Премьер-лига
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(2 голосов)

Стороны не сошлись в сумме трансфера

Источник: Динамо хотело подписать футболиста сборной Гондураса

Фото: EUROKINISSI SPORTS

Новина українською

Полузащитник "Ариса" и сборной Гондураса Луис Пальма мог продолжить карьеру в "Динамо", сообщает sport24.gr.

Согласно данным источника, в последние дни летнего трансферного окна киевский клуб делал предложение по 22-летнему футболисту на 1,5 млн евро. Однако греки потребовали за своего хавбека 2,5 млн. Эта цена не устроила киевлян и в результате Пальма остался в "Арисе".

В нынешнем сезоне Луис провел 9 матчей в составе греческого клуба, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач. Его контракт с "Арисом" действует до 30 июня 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро. В его активе имеется 2 матча за национальную сборную Гондураса.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
sport24.gr

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
20.09.2022 в 16:04
В команде все из Гондураса, начиная с президента.
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