Корниенко: Поставил себе задачу быть в общей группе к зимним сборам

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал свое восстановление после перенесенной операции. Напомним, у 23-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки.

– Вас прооперировали в Риме, как скоро начался процесс реабилитации?

– Уже на следующий день после операции сняли дренажи, пришел реабилитолог и сказал: давай, вставай и пошли в фитнес зал работать. Мягко говоря, я был удивлен. Еще не мог ни вправо ни влево даже сантиметра повернуть ногой, такая ужасная была боль. Ну ничего, я себя настроил, взял в руки и потихоньку встал на ноги и пошел в зал. Сначала были самые обычные занятия, элементарно поднимал ногу. С каждым днем все лучше и лучше. Надо терпеть, через боль, другого выбора нет.

– А как Игор Йовичевич поддержал, когда случилась травма?

– Тренер сразу подошел и сказал: ты боец, мы всегда будем тебя поддерживать. Вот как есть семья в быту - муж, жена, ребенок, точно также и футбольная команда - это большая семья.

– Это заметно. Вы в приподнятом настроении несмотря на тяжелую травму. Какие впереди этапы восстановления?

– Так как только недавно перенес операцию, то первый месяц все в статике будет. Будем разрабатывать ногу, сгибать, разгибать. Далее будут в зале силовые упражнения, закачивания мышц, позже будем подключать бассейн. Много будет всего, по две-три тренировки в день. То есть, утром буду уезжать и только вечером возвращаться домой.

– Какой поставили себе дедлайн на восстановление?

– Настраиваю себя только на лучшее. Поставил себе задачу к зимним сборам, которые будут в январе, уже быть в общей группе, - сказал Корниенко.