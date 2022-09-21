  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Корниенко: Поставил себе задачу быть в общей группе к зимним сборам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Корниенко: Поставил себе задачу быть в общей группе к зимним сборам

Премьер-лига
(1 голосов)

23-летний футболист восстанавливается после травмы колена

Корниенко: Поставил себе задачу быть в общей группе к зимним сборам

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал свое восстановление после перенесенной операции. Напомним, у 23-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки.

Вас прооперировали в Риме, как скоро начался процесс реабилитации?

Уже на следующий день после операции сняли дренажи, пришел реабилитолог и сказал: давай, вставай и пошли в фитнес зал работать. Мягко говоря, я был удивлен. Еще не мог ни вправо ни влево даже сантиметра повернуть ногой, такая ужасная была боль. Ну ничего, я себя настроил, взял в руки и потихоньку встал на ноги и пошел в зал. Сначала были самые обычные занятия, элементарно поднимал ногу. С каждым днем все лучше и лучше. Надо терпеть, через боль, другого выбора нет.

А как Игор Йовичевич поддержал, когда случилась травма?

Тренер сразу подошел и сказал: ты боец, мы всегда будем тебя поддерживать. Вот как есть семья в быту - муж, жена, ребенок, точно также и футбольная команда - это большая семья.

Это заметно. Вы в приподнятом настроении несмотря на тяжелую травму. Какие впереди этапы восстановления?

Так как только недавно перенес операцию, то первый месяц все в статике будет. Будем разрабатывать ногу, сгибать, разгибать. Далее будут в зале силовые упражнения, закачивания мышц, позже будем подключать бассейн. Много будет всего, по две-три тренировки в день. То есть, утром буду уезжать и только вечером возвращаться домой.

Какой поставили себе дедлайн на восстановление?

Настраиваю себя только на лучшее. Поставил себе задачу к зимним сборам, которые будут в январе, уже быть в общей группе, - сказал Корниенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
terrikon.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде