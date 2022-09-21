Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Игра против Львова очень важна и для Миная, и для меня лично
На выходных команды сыграют перенесенный матч 1-го тура
Фото: ФК Минай
Главный тренер "
– Честно говоря, первые дни после выходных были тяжеловаты. Но это нормальное явление. В преддверии матча с харьковчанами у нас было две тренировки серьезных и мы довольны, что провели поединок с хорошей командой. Увидели проблемы, которые у нас есть, были. Но это вопрос тактического характера, будем с ними разбираться.
Главное, что состоялся спарринг и игроки, которые не участвовали в матчах УПЛ, получили возможность проявить себя на прекрасном поле, при хорошей погоде. А паузы в чемпионате всегда нужны, без них нельзя. Это время нам еще нужно, чтобы провести перенесенный матч 1-го тура против "Львова".
– Выходит, что у "Миная" и времени отдохнуть нет…
– Да конечно. Сейчас мы уже готовимся в 5-дневном микроцикле к следующему поединку. Игра против "Львова" очень важна для нас. И для меня лично. Потому что "Львов" всегда был неудобным соперником. Это было и во время моей работы в "Александрии". И для "Миная" тоже. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, что ребята проявят свои лучшие качества. Все покажет матч 25 числа.
Популярное сейчас
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Шотландия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 21 сентября 2022
- Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- Вирт: Звонил Довбику. Мы поняли друг друга
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО