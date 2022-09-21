Шаран: Игра против Львова очень важна и для Миная, и для меня лично

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран прокомментировал победу 2:1 над "Металлистом" в спарринге и поделился ожиданиями от перенесенного матча первого тура УПЛ против "Львова", который состоится 25 сентября.

– Честно говоря, первые дни после выходных были тяжеловаты. Но это нормальное явление. В преддверии матча с харьковчанами у нас было две тренировки серьезных и мы довольны, что провели поединок с хорошей командой. Увидели проблемы, которые у нас есть, были. Но это вопрос тактического характера, будем с ними разбираться.

Главное, что состоялся спарринг и игроки, которые не участвовали в матчах УПЛ, получили возможность проявить себя на прекрасном поле, при хорошей погоде. А паузы в чемпионате всегда нужны, без них нельзя. Это время нам еще нужно, чтобы провести перенесенный матч 1-го тура против "Львова".

– Выходит, что у "Миная" и времени отдохнуть нет…

– Да конечно. Сейчас мы уже готовимся в 5-дневном микроцикле к следующему поединку. Игра против "Львова" очень важна для нас. И для меня лично. Потому что "Львов" всегда был неудобным соперником. Это было и во время моей работы в "Александрии". И для "Миная" тоже. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, что ребята проявят свои лучшие качества. Все покажет матч 25 числа.