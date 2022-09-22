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Александрия попрощалась со своим нападающим
Контракт разорван по соглашению сторон
fco.com.ua
Нападающий Сергей Гринь покинул "Александрию", сообщает официальный сайт клуба. Контракт был остановлен по обоюдному согласию сторон.
Гринь выступал за "горожан" с осени 2021 года. В общей сложности он отыграл 7 матчей, в которых отличился одним забитыми голом. В этом сезоне он только однажды вышел на замену в УПЛ.
Ранее Сергей также защищал цвета "Ильичевца", донецкого "Олимпика", "Шахтера", киевского "Арсенала", Вереса", датского "Вайле" и луганской "Зари". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 200 тысяч евро.
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