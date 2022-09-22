Александрия попрощалась со своим нападающим

Нападающий Сергей Гринь покинул "Александрию", сообщает официальный сайт клуба. Контракт был остановлен по обоюдному согласию сторон.

Гринь выступал за "горожан" с осени 2021 года. В общей сложности он отыграл 7 матчей, в которых отличился одним забитыми голом. В этом сезоне он только однажды вышел на замену в УПЛ.

Ранее Сергей также защищал цвета "Ильичевца", донецкого "Олимпика", "Шахтера", киевского "Арсенала", Вереса", датского "Вайле" и луганской "Зари". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 200 тысяч евро.