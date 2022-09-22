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Экс-голкипер Черноморца и Карпат продолжит карьеру в Ингульце
Петровский клуб внес игрока в заявку УПЛ
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Голкипер Роман Пидкивка продолжит карьеру в "Ингульце". Петровский клуб включил игрока в заявку на текущий сезон чемпионата Украины. Об этом свидетельствуют данные УПЛ.
Официального подтверждения от клуба пока еще нет. В заявке 27-летний футболист числится под 77-м игровым номером.
Пидкивка находился без клуба с прошлого лета, когда он покинул одесский "Черноморец". Ранее Роман выступал за львовские "Карпаты" и киевский "Арсенал". Более того, именно в период игры за "Карпаты" его вызывали в юношеские и молодежные сборные Украины.
В августе этого года футболист находился на просмотре в луганской "Заре".
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