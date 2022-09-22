  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-голкипер Черноморца и Карпат продолжит карьеру в Ингульце
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-голкипер Черноморца и Карпат продолжит карьеру в Ингульце

Премьер-лига
(1 голосов)

Петровский клуб внес игрока в заявку УПЛ

Экс-голкипер Черноморца и Карпат продолжит карьеру в Ингульце

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Голкипер Роман Пидкивка продолжит карьеру в "Ингульце". Петровский клуб включил игрока в заявку на текущий сезон чемпионата Украины. Об этом свидетельствуют данные УПЛ.

Официального подтверждения от клуба пока еще нет. В заявке 27-летний футболист числится под 77-м игровым номером.

Пидкивка находился без клуба с прошлого лета, когда он покинул одесский "Черноморец". Ранее Роман выступал за львовские "Карпаты" и киевский "Арсенал". Более того, именно в период игры за "Карпаты" его вызывали в юношеские и молодежные сборные Украины.

В августе этого года футболист находился на просмотре в луганской "Заре".

Читайте такжеОфициально: Ворскла подписала Юрченко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Пидкивка Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 11:27
ЧО готовиться в 1 лигу --в УПЛ им не чего не светит --отдать Ермоленко в Оболонь а пустышку Штогрина оставить -пердец
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде