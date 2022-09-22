Экс-голкипер Черноморца и Карпат продолжит карьеру в Ингульце

Голкипер Роман Пидкивка продолжит карьеру в "Ингульце". Петровский клуб включил игрока в заявку на текущий сезон чемпионата Украины. Об этом свидетельствуют данные УПЛ.

Официального подтверждения от клуба пока еще нет. В заявке 27-летний футболист числится под 77-м игровым номером.

Пидкивка находился без клуба с прошлого лета, когда он покинул одесский "Черноморец". Ранее Роман выступал за львовские "Карпаты" и киевский "Арсенал". Более того, именно в период игры за "Карпаты" его вызывали в юношеские и молодежные сборные Украины.

В августе этого года футболист находился на просмотре в луганской "Заре".