Ратий: Почти все ребята Металлиста работают в основной группе

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий рассказал о подготовке команды к матчу 5-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

— Команда сейчас фактически работает в режиме сборов в живописной местности у гор. Такая атмосфера положительно влияет на тренировочный процесс?

— Да, мы выбрали это место, потому что здесь несколько тише, чем в городе. Ребята выезжают, общаются и в такой хорошей, позитивной атмосфере мы готовимся к матчам.

— Расскажите об особенностях тренировочного процесса, на чем делается акцент в работе?

— После игры с "Колосом" команда получила несколько выходных дней, ребята отдохнули. Когда мы собрались, провели тестирование, оценили состояние футболистов и на основе этого провели работу. Несколько дней работали в режиме двухразовых тренировок. Венцом этой работы была игра с "Минаем". То есть ребята играли под нагрузкой и мы считаем, что они сыграли хорошо.

— То есть результат спарринга с "Минаем" особо учитывать не стоит, задачи были другими?

— Именно так. Эта игра вообще была очередной тренировкой. Мы особо не обращали внимания на игру футболистов в этом матче, нам нужно было посмотреть, как ребята переносят нагрузку, как они будут работать с мячом после нагрузки.

— Что можете сказать по кадровой ситуации в команде?

— Почти все ребята работают в основной группе, только Виталий Федоров еще работает отдельно. Но врачи обещают, что через день-два он уже вернется к работе в основной группе, — отметил Ратий.

Напомним, матч "Металлист" - "Шахтер" состоится 1 октября во Львове на "Арене Львов". Начало встречи - в 17:00.