Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ратий: Почти все ребята Металлиста работают в основной группе
И.о тренера "Металлиста" - о кадровой ситуации в команде
Фото: fcmetalist.com
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий рассказал о подготовке команды к матчу 5-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера".
— Команда сейчас фактически работает в режиме сборов в живописной местности у гор. Такая атмосфера положительно влияет на тренировочный процесс?
— Да, мы выбрали это место, потому что здесь несколько тише, чем в городе. Ребята выезжают, общаются и в такой хорошей, позитивной атмосфере мы готовимся к матчам.
— Расскажите об особенностях тренировочного процесса, на чем делается акцент в работе?
— После игры с "Колосом" команда получила несколько выходных дней, ребята отдохнули. Когда мы собрались, провели тестирование, оценили состояние футболистов и на основе этого провели работу. Несколько дней работали в режиме двухразовых тренировок. Венцом этой работы была игра с "Минаем". То есть ребята играли под нагрузкой и мы считаем, что они сыграли хорошо.
— То есть результат спарринга с "Минаем" особо учитывать не стоит, задачи были другими?
— Именно так. Эта игра вообще была очередной тренировкой. Мы особо не обращали внимания на игру футболистов в этом матче, нам нужно было посмотреть, как ребята переносят нагрузку, как они будут работать с мячом после нагрузки.
— Что можете сказать по кадровой ситуации в команде?
— Почти все ребята работают в основной группе, только Виталий Федоров еще работает отдельно. Но врачи обещают, что через день-два он уже вернется к работе в основной группе, — отметил Ратий.
Напомним, матч "Металлист" - "Шахтер" состоится 1 октября во Львове на "Арене Львов". Начало встречи - в 17:00.
Популярное сейчас
- Скауты ряда клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины на матче с Шотландией
- Лига наций. Дивизион D. Молдова бьет лидера группы, выдвигая свои претензии
- Лига наций. Дивизион С. Казахстан приструнил беларусь и досрочно выиграл группу, Турция подымается
- "Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО