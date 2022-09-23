Назарина: Перед началом сезона многие говорили, что без бразильцев Шахтер будет не тот

Новичок "Шахтера" Егор Назарина поделился эмоциями от перехода в донецкий клуб.

– Поделись впечатлениями после перехода в "Шахтер".

– Для меня большая честь и гордость стать частью такого великого клуба, как "Шахтер". Я думаю, каждый молодой футболист Украины мечтает попасть в "Шахтер", и я рад, что все так закончилось.

– "Шахтер" на старте сезона удачно стартовал в Лиге чемпионов, в чемпионате провел несколько матчей. Следил за командой?

– Я смотрел все матчи "Шахтера", перед началом сезона многие говорили, что без бразильцев команда будет не той, но мы видим, что результат есть как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Приятно присоединиться к такой команде, и я также буду отдавать все силы ради новых побед "Шахтера".

– Был ли уже разговор с главным тренером?

– Нет, но я разговаривал с Дарио Срной. Мы приятно пообщались, Дарио поздравил меня с тем, что я стал частью команды, и сказал, что рад меня видеть в семье "Шахтера".

– Под каким игровым номером будешь выступать?

– Я выбрал 29-й. Это тот же номер, под которым я играл в "Заре". Решил ничего не менять, хорошо, что он оказался свободным.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам "Шахтера"?

– С нетерпением жду встречи с болельщиками "Шахтера" и своего дебюта. Хочу попросить, чтобы они продолжали поддерживать команду, как это всегда делали ранее. Я хорошо помню, что в матчах с "Шахтером" всегда было тяжело, так как была хорошая поддержка, это ощущалось. В такое время хотелось бы всем пожелать мирного неба над головой, надеюсь, что скоро мы все вместе увидимся на украинской "Донбасс Арене".