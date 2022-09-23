Металлист и Ворскла расписали ничью в товарищеском матче

Во вторник, 23 сентября, " Металлист " и "Ворскла" сыграли между собой товарищеский спарринг.

Встреча прошла в Ужгороде и завершилась вничью.

Оба гола были забиты в середине первого тайма – Демченко открыл счет, однако Марлисон через 5 минут установил окончательный счет – 1:1.

"Металлист" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Демченко (22) – Марлисон (27)