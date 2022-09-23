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Металлист и Ворскла расписали ничью в товарищеском матче
Команды сыграли в Ужгороде
koloskovalivka.com
Во вторник, 23 сентября, "
Встреча прошла в Ужгороде и завершилась вничью.
Оба гола были забиты в середине первого тайма – Демченко открыл счет, однако Марлисон через 5 минут установил окончательный счет – 1:1.
"Металлист" – "Ворскла" – 1:1
Голы: Демченко (22) – Марлисон (27)
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