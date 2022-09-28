Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левин: Как только у нас будет поле, мы начнем восстанавливать Десну
Проект восстановления команды состоит из нескольких этапов
Фото: desna.football
Президент "Десны" Владимир Левин рассказал, когда возобновит деятельность клуб, прекративший существование из-за полномасштабного нападения россии на Украину.
"Система восстановления будет следующая: чтобы запустить "Десну", необходимо построить стадион. Мы создали проект детской академии. Когда отстроим детскую академию – проект будет стоить около 1 миллиона 300 тысяч долларов – следующим вопросом будет восстановление команды.
Как только у нас будет поле, мы начнем восстанавливать команду. В процессе начнем возобновление стадиона имени Гагарина: на условиях государственно-частного партнерства. Проект стадиона у нас уже есть.
Но сегодня первоочередная задача: максимально помогать ВСУ, поэтому о сроках восстановления первой команды "Десны" говорить рано. Когда началась война, я думал, что мы победим за один месяц. Я и сейчас верю, что через месяц Украина будет праздновать победу. Итак, сразу после украинской победы можно будет говорить о точных сроках восстановления "Десны", - сказал Левин.
Популярное сейчас
- Красивый финал Лиги наций. ВИДЕО безумного гола словенца Шешко в ворота Швеции
- Ярмоленко: Если хотите, можете критиковать меня за тот момент, который я не забил
- 90 голов за сборную. Лионель Месси вошел в ТОП-3 по количеству голов в международных матчах
- Довольно боевым составом. Шахтер проиграл середняку чемпионата Польши
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет