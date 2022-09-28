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Левин: Как только у нас будет поле, мы начнем восстанавливать Десну

Премьер-лига
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Проект восстановления команды состоит из нескольких этапов

Левин: Как только у нас будет поле, мы начнем восстанавливать Десну

Фото: desna.football

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал, когда возобновит деятельность клуб, прекративший существование из-за полномасштабного нападения россии на Украину.

"Система восстановления будет следующая: чтобы запустить "Десну", необходимо построить стадион. Мы создали проект детской академии. Когда отстроим детскую академию – проект будет стоить около 1 миллиона 300 тысяч долларов – следующим вопросом будет восстановление команды.

Как только у нас будет поле, мы начнем восстанавливать команду. В процессе начнем возобновление стадиона имени Гагарина: на условиях государственно-частного партнерства. Проект стадиона у нас уже есть.

Но сегодня первоочередная задача: максимально помогать ВСУ, поэтому о сроках восстановления первой команды "Десны" говорить рано. Когда началась война, я думал, что мы победим за один месяц. Я и сейчас верю, что через месяц Украина будет праздновать победу. Итак, сразу после украинской победы можно будет говорить о точных сроках восстановления "Десны", - сказал Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин война с Россией
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Источник:
0462.ua

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