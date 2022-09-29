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Молодой полузащитник Шахтера стал игроком Зари
Игрок оказался в заявке луганского клуба на сезон УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В заявке луганской "Зари" на текущей чемпионат в украинской Премьер-лиге появился полузащитник Илья Гулько. Официального подтверждения от клуба пока еще нет. Причем заявлен он по списку Б.
19-летний футболист будет защищать цвета луганчан под 6-м номером.
Гулько является воспитанником – МФК "Николаев". В Академии донецкого "Шахтер" находился с 2019-го года. За команду "горняков" U-19 он отыграл 6 матчей в Юношеской лиги чемпионов и отметился двумя забитыми мячами. В феврале он перешел на правах аренды в "Мариуполь", но из-за начала полномасштабной войны россии против Украины так и не успел дебютировать за азовцев.
Вторую половину прошлого сезона он провел в "Локомотиве" из Загреба. На его счету 7 матчей за хорватский коллектив. Стоит отметить, что переход в "Зарю", по всей видимости, произошел на правах свободного агента. Согласно данным Transfermarkt, Гулько летом покинул донецкий клуб.
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