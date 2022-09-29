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"Пусть мне кто-то скажет, что УПЛ не оранжево-черная": Цыганык недоволен решением перенести матч горняков
Давно у нас не было клубных холиваров
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Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык критично высказался о решении УПЛ
Горняки обратились к УПЛ из-за тяжелого графика, попросив отсрочить игру с львовским клубом с 8 октября на пока еще не назначенную дату.
Журналист считает, что руководство лиги подыгрывает оранжево-черным, забывая про других участников еврокубков.
"Шахтеру перенесли тур 8.10 со Львовом! А Динамо и Днепр-1 должны играть! А перенесенный матч Днепра-1 с Александрией поставили перед матчем днепрян с Шахтером! И пусть мне кто-то теперь скажет, что наша Премьер-лига не оранжево-черная", - написал Цыганык в Twitter.
Напомним, украинские команды возвращаются к выступлениям в евротурнирах на следующей неделе. Шахтер 5 октября сыграет с Реалом, 6 октября Днепр-1 проведет встречу с Вадуцом, а Динамо также 6-го будет противостоять Ренну.
Шахтарю перенесли тур 8.10 зі Львовом! А Динамо і Дніпро-1 мають грати! А перенесений матч Дніпра-1 з Олександрією поставили перед матчем дніпрян з Шахтарем! І хай мені хтось тепер скаже, що наша Прем‘єр ліга не помаранчево-чорна?????⚒????⚫️— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) September 29, 2022
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