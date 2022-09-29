  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Пусть мне кто-то скажет, что УПЛ не оранжево-черная": Цыганык недоволен решением перенести матч горняков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Пусть мне кто-то скажет, что УПЛ не оранжево-черная": Цыганык недоволен решением перенести матч горняков

Премьер-лига
(1 голосов)

Давно у нас не было клубных холиваров

"Пусть мне кто-то скажет, что УПЛ не оранжево-черная": Цыганык недоволен решением перенести матч горняков

скриншот

Новина українською

Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык критично высказался о решении УПЛ перенести матч чемпионата между Львовом и Шахтером по просьбе горняков.

Горняки обратились к УПЛ из-за тяжелого графика, попросив отсрочить игру с львовским клубом с 8 октября на пока еще не назначенную дату.

Журналист считает, что руководство лиги подыгрывает оранжево-черным, забывая про других участников еврокубков.

"Шахтеру перенесли тур 8.10 со Львовом! А Динамо и Днепр-1 должны играть! А перенесенный матч Днепра-1 с Александрией поставили перед матчем днепрян с Шахтером! И пусть мне кто-то теперь скажет, что наша Премьер-лига не оранжево-черная", - написал Цыганык в Twitter.

Напомним, украинские команды возвращаются к выступлениям в евротурнирах на следующей неделе. Шахтер 5 октября сыграет с Реалом, 6 октября Днепр-1 проведет встречу с Вадуцом, а Динамо также 6-го будет противостоять Ренну.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
29.09.2022 в 23:24
І нехай тепер хтось скаже, що Циганик не л.... Бені
Ответить
+1
0
Матч Футболович
29.09.2022 в 23:15
Цэгавнюк, достаточно послушать твой ангажированный комментарий к матчам ДК/ШД (кровь с ушей) и заискивающую холопскую улыбку перед сурками и пусть мне кто-нибудь скажет, что ты не дырявый.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде