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Кучук: Играть в футбол во время войны – это необычно. Хочу поблагодарить ВСУ

Премьер-лига
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Боевая ничья

Кучук: Играть в футбол во время войны – это необычно. Хочу поблагодарить ВСУ

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча с "Вересом" (2:2) в 5-м туре УПЛ.

"Играть в футбол во время войны – это необычно. Сегодня было все: новый стадион, его открытие, бомбоубежище. Хочу поблагодарить хозяев поля, руководителей УАФ, которые присутствовали на игре, и всех игроков. И отдельно хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть сегодня. Поединок был очень боевым и непростым для обеих команд. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех.

У нас очень молодая команда, сегодня на поле было 8 футболистов, в прошлом или нынешнем сезоне играющих за U-19. Я хочу поблагодарить молодых футболистов за их уверенную игру против одного из лидеров чемпионата. Да, были ошибки, но мы очень хорошо выглядели в матче с "Вересом". У ровенчан очень боевая команда. На этом стадионе любому коллективу будет очень тяжело играть", - сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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