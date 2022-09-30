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Кучук: Играть в футбол во время войны – это необычно. Хочу поблагодарить ВСУ
Боевая ничья
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук поделился впечатлениями от
"Играть в футбол во время войны – это необычно. Сегодня было все: новый стадион, его открытие, бомбоубежище. Хочу поблагодарить хозяев поля, руководителей УАФ, которые присутствовали на игре, и всех игроков. И отдельно хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть сегодня. Поединок был очень боевым и непростым для обеих команд. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех.
У нас очень молодая команда, сегодня на поле было 8 футболистов, в прошлом или нынешнем сезоне играющих за U-19. Я хочу поблагодарить молодых футболистов за их уверенную игру против одного из лидеров чемпионата. Да, были ошибки, но мы очень хорошо выглядели в матче с "Вересом". У ровенчан очень боевая команда. На этом стадионе любому коллективу будет очень тяжело играть", - сказал Кучук.
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